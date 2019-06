De Mol en Facebook toch in gesprek over nepadvertenties

Media-ondernemer John de Mol en Facebook zijn toch met elkaar in gesprek over nepadvertenties waarin De Mol wordt genoemd. De behandeling van rechtszaak die door de media-ondernemer was aangespannen, is daarom uitgesteld tot 15 juli.

„Ik kan niet op de inhoud van de gesprekken ingaan maar wel zeggen dat de contacten zodanig zijn geweest dat we de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen verder willen bekijken”, laat een woordvoerder van De Mol weten aan NRC.

De Mol heeft net als veel BN’ers last van oplichters die met zijn naam en beeltenis reclame maken voor frauduleuze Bitcoin-investeringen. De Mol eist dat Facebook alle advertenties waarin zijn naam of beeltenis worden genoemd binnen vijf dagen van Facebook of Instagram verwijdert. Ook wil hij dat Facebook gegevens over de oplichters overhandigt.

Facebook noemt de eis om alle advertenties waarin De Mol wordt genoemd te filteren „disproportioneel” en „technisch onmogelijk”. Aankondigingen van onschuldige evenementen of gesponsorde berichten van nieuwsorganisaties met een foto van De Mol zouden dan namelijk ook moeten worden verwijderd.

De Amsterdamse rechter vroeg de partijen begin deze maand al ommet elkaar in gesprek te gaan. Als Facebook en De Mol niet tot een overeenstemming komen, doet zij alsnog uitspraak in de zaak.