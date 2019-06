Zomer met Art is wel heel licht en luchtig voor dit uur van de duivel

‘Ik zie mezelf niet als talkshowhost”, zei Art Rooijakkers dinsdag in Het Parool. Het klonk als een bezwering, want zijn Zomer met Art is wel degelijk een talkshow. Een die geprogrammeerd is op wat je het uur van de duivel kunt noemen: half elf bij RTL4. Humberto Tan ging er langzaam ten onder, Twan Huys leed razendsnel schipbreuk.

Talkshowhost of niet, na twee afleveringen kunnen we concluderen dat het niet aan Art ligt. Rooijakkers (meer type Tan dan type Twan) oogt ontspannen, is goed voorbereid en toont empathie waar dat moet. Bijvoorbeeld in zijn allereerste item maandag, waarin twee vrouwen met een minimuminkomen reageerden op Carola Schoutens observatie dat de dagelijkse boodschappen te goedkoop zijn.

Daarna volgde het verhaal van de elfjarige jongen die met Pinksteren door de bliksem werd getroffen terwijl hij stond te douchen – en dat overleefde. Het maakte duidelijk dat Zomer met Art in de eerste plaats mensenverhalen wil vertellen. Dat gebeurt niet aan een grote tafel, maar hoofdzakelijk aan kleine picknickmeubels in een decor dat wordt gedomineerd door sloophout – het strand of het regenwoud moeten we er, afhankelijk van ons vakantiebudget, zelf bij verzinnen.

Toch kwam na een half uur de zaplust sterk op. Er was inmiddels een routineus gesprek met Charles Groenhuijsen over O.J. Simpson geweest en een langdradig quizje ter introductie van de twee verslaggevers van het programma: Gwen van Poorten en Bram Krikke, van wie de laatste trouwens een aardige reportage had afgeleverd. Daarna volgde een richtingloos gesprek over homoseksualiteit bij dieren. Ja, we hebben een foto van de olifantenpenis, 25 kilo schoon aan de haak. „Dat is precies wat ik ben afgevallen”, riep sidekick Richard Groenendijk.

Over de pijnlijke nederlaag die de SP dit weekend leed bij het FNV-pensioenreferendum werd niets gevraagd

Allemaal mooi en aardig, maar waarom kregen we dit item uitgerekend nu voorgeschoteld en niet volgende maand of vorig jaar? Die aap kwam snel uit de mouw: niet alleen wordt Zomer met Art uitgezonden vanuit Artis, die dierentuin organiseert ook speciale rondleidingen over de omgang tussen dieren van hetzelfde geslacht – reclame dus. Er volgde nog een flodderig gesprekje over geluk.

Het grote gevaar voor een programma dat zomerse lichtheid en luchtigheid nastreeft, is de gedachte dat de onderwerpen inwisselbaar zijn. Dinsdag bevatte de tweede Zomer met Art ook veel vergetelijks, maar zat de opbouw beter in elkaar. In het begin reageerde Lilian Marijnissen op het bericht dat de TU Eindhoven voorlopig alleen vrouwen aanneemt, wat de SP-voorvrouw ‘erg rigide’ vond. Over de pijnlijke nederlaag die de SP dit weekend leed bij het FNV-pensioenreferendum werd niets gevraagd.

De beste gesprekken zaten in het tweede deel toen Noa Vahle (toekomstig werknemer van BNNVARA én dochter van Linda de Mol) te gast was met de uit Syrië gevluchte Sarah Mardini. Het vluchtverhaal van Mardini was imposant: om haar te zwaar beladen boot voor zinken te behoeden, zwom ze het laatste stuk naast haar boot. Het leverde haar bescheiden faam op in Duitsland, maar desalniettemin keerde ze terug naar Lesbos om daar als vrijwilliger te werken, waar ze vrienden werd met Vahle.

Van geheel andere orde was het prettige gesprek met acteur Frank Lammers (nu op Netflix te zien in Undercover) over het spelen van schurken. „Als je een boef speelt, moet je geen boef spelen.” Ook legde hij uit dat de geleidelijke transformatie van Batman naar een steeds harder en zwaarder karakter een teken des tijds was – waarna in elk geval één televisierecensent zonder naar zijn afstandsbediening te grijpen de finish van Zomer met Art haalde.