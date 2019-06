Zijn stijlvolle foto’s waren beroemd en berucht

Nadat de New Yorkse fotograaf Robert Mapplethorpe (1946 – 1989) in de jaren zeventig zijn camera richtte op zijn eigen kennissen en omgeving, begon hij in de jaren tachtig portretten te schieten van zowel bloemen als zeer expliciet naakt – strak gestileerd, stijlvol zwart-wit. Die zeer esthetische blik en homo-erotische aanpak maakten hem beroemd, tegelijk veroorzaakten zijn tentoonstellingen vaak controverse. In de huidige aandacht voor LHBT in de kunst, wordt hij als baanbrekend queer voorloper omarmd. In 'Eyes on Robert', een tentoonstelling van Melkweg Expo en Holland Festival, laten acht fotografen zich inspireren door deze aan Aids overleden fotograaf. 'Eyes on Robert', t/m 31 juli in Melkweg Expo, Marnixstraat 409, Amsterdam. Di-zo 11-23u.