Wat je moet luisteren van Bernard Haitink

Beethoven als spiegel

Elke grote dirigent heeft een band met Beethoven. Ook in Haitinks zeer lange dirigentenleven was Beethoven een steeds terugkerende constante. Opmerkelijk wapenfeit: de ouder wordende dirigent klonk in veel repertoire (waaronder Beethoven) eerder steeds gewaagder dan steeds bedaagder.

Daarmee hing samen dat Haitink als 80-plusser een late maar gelukkige match vond in het Chamber Orchestra of Europe. Hun kamermuzikale benadering gaf zijn gerijpte inzichten vleugels. Het waren Beethovens die grossierden „in felheid, levenslust en revolutionaire weerhaakjes”, aldus NRC.

Seniorenbravoure? Nee, het intelligent en genotvol benutten van dit orkest, voor Haitink als spelen op een ander, óók interessant en prachtig instrument. „Het Chamber Orchestra of Europe is als een slang: slank, wendbaar, het glipt door alle barrières heen”, zei hij daarover. „Met het Concertgebouworkest zou mijn Beethoven nu weer heel anders klinken.”

Waarmee ook meteen een van zijn hoofdkwaliteiten is verduidelijkt: niks lag ooit vast. Elke uitvoering was een brandschone lei, een nieuwe poging tot excellentie onder de voorwaarden van dát moment.

Mahler

Voor het Concertgebouworkest zijn de symfonieën van Mahler kernrepertoire, al sinds Willem Mengelberg zich voor Mahlers oeuvre inzette en Gustav Mahler zijn werken hier ook eigenhandig kwam dirigeren (en dan gezellig bij Mengelberg logeerde).

Bernard Haitink heeft een complexe relatie met Mahler: niet al diens symfonische hartenkreten lagen hem even na. Maar als geen ander kon hij diens intense, emotioneel gespannen muziek vervullen van tederheid en tastende openheid. Zijn Mahler-uitvoeringen met het Concertgebouworkest in de matinees op Kerst zijn legendarisch. Ook zijn laatste concert als KCO-chef was een Mahlermatinee.

Een recente uitvoering van Mahlers Negende verenigde de zaal én verzamelde muziekpers in diepe ontroering. Het geheim? De spanning van een zeer lange adem, het niet opleggen maar laten ontstaan van frases. Voor wie in muziek gelooft: dit is klank geworden menselijke kwetsbaarheid. Er wordt met zand in open wonden gewreven, er wordt getroost, gelachen en weer gehuild. Luister op nporadio4.nl naar ‘Het Zondagmiddagconcert van 18 november 2018’.