Vrouwen vrágen wel om loonsverhoging

Bestaat de loonkloof tussen mannen en vrouwen echt? Ja, dat laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Het CBS maakt onderscheid tussen de ongecorrigeerde en gecorrigeerde loonkloof. Kijk je naar het ongecorrigeerde cijfer, dan blijkt dat vrouwen van 25 tot 35 jaar meer verdienen dan mannen – een verschil dat daarna andersom komt te liggen. Lees ook deze column van Marike Stellinga: Verdienen vrouwen onterecht minder? Bij het gecorrigeerde cijfer is onder meer rekening gehouden met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken, en met factoren als opleidingsniveau en leeftijd. Dat gecorrigeerde percentage laat zien of mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk worden betaald. Bij de overheid blijkt dan een onverklaarbaar beloningsverschil van 5 procent, in het bedrijfsleven is dat 7 procent. Bij welke bedrijven daadwerkelijk een loonkloof is en hoe groot die dan is, valt lastig te zeggen. Niet elk bedrijf onderzoekt dat intern en maakt het vervolgens openbaar, zoals Aegon en APG wel deden.

Heeft wie meer verdient, beter over zijn (of haar) salaris onderhandeld? Brits-Amerikaans onderzoek uit 2016 onder 4.600 werknemers toonde aan dat mannen en vrouwen even vaak om loonsverhoging vragen. Een peiling van vakbond FNV onder zijn leden duidde in 2017 op hetzelfde. Ouder onderzoek van Harvard University, uit 2006, concludeerde alleen dat vrouwen vaker negatief beoordeeld worden áls ze om meer loon vragen. Vrouwen vragen dus wel loonsverhoging, maar krijgen het niet – of in ieder geval minder vaak. Yvonne Benschop, die zich als hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen bezighoudt met gender en diversiteit, noemt de loonkloof een „systematische ongelijkheid”. Seksestereotypen kunnen daarin een rol spelen, zegt ze. „Het idee dat je je als vrouw bescheiden moet opstellen, bijvoorbeeld. Dat doe je per definitie niet, als je om salarisverhoging vraagt. Dan treed je dus buiten die rol.” Er zijn mensen die zeggen dat mannen systematisch beter onderhandelen. Volgens Benschop is er „geen onderzoek dat dat bevestigt”. Marloes Sengers, directeur human resources bij APG en initiatiefnemer van de gelijktrekking in lonen, wil ook nog bij de pensioenuitvoerder laten onderzoeken of er structurele weeffouten in de beloning van werknemers zitten. „Wat we in ieder geval willen onderzoeken: komen vrouwen op een lager salaris binnen? Wat ik ook wil weten: maken mannen bij een promotie een grotere stap in hun beloning? En ik wil meten hoe het zit met de beoordeling: worden vrouwen anders beoordeeld dan mannen?”

Is het niet oneerlijk om vrouwen ineens meer te gaan betalen? Al sinds 1980 is bij wet bepaald dat mensen voor gelijk werk gelijk betaald moeten worden. ‘Bijbetalen’ zoals APG doet, is dus een correctie op een onrechtmatig verschil. APG had ervoor kunnen kiezen, vertelt Sengers, álle vrouwen 2,2 procent méér te betalen. „Maar dan had er kritiek kunnen komen dat je de vrouwen overcompenseert.” Daarom, zegt Sengers, koos het bedrijf ervoor om vrouwen die in een gelijke functie minder verdienden dan hun mannelijke collega’s, bij te betalen tot het salaris van de minstverdienende man in die groep.