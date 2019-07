Rusland doet MH17-rapport af als ‘ongegrond’

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het woensdag gepresenteerde JIT-rapport omschreven als een verzameling „volkomen ongegronde beschuldigingen”. In een eerste (schriftelijke) reactie schuift Moskou praktisch iedere beschuldiging in Russische richting van tafel. „Opnieuw is er geen concreet bewijs geleverd dat zulke uitspraken rechtvaardigt.”

Een van de voornaamste verwijten die onderzoeksleider Fred Westerbeke woensdag uitte, is dat Rusland niet meewerkt aan het internationale onderzoek. Rusland vindt zelf van wel. Het zegt woensdag dat het van meet af aan alle hulp heeft geboden na de crash van het vliegtuig en dat haar diensten een ongelofelijke, „nooit eerder vertoonde” hoeveelheid werk hebben geleverd. „Van het declassificeren van informatie, tot het delen van documentatie waaruit blijkt dat de gebruikte raket uit Oekraïne komt.”

Het internationaal samengestelde JIT maakte woensdag bekend drie Russen en een Oekraïner te zullen vervolgen voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. De mannen worden verantwoordelijk gehouden voor het naar Oekraïne brengen van een Russische Boek-raket, en worden volgens het JIT bovendien de hand boven het hoofd gehouden door Moskou.

Op die beschuldigingen gaat Rusland niet concreet in, evenmin als op de getoonde foto’s, chatgesprekken en geluidsopnames. De vier verdachten waren in juli 2014 alle vier actief in het gewapende conflict in de regio rond het Oost-Oekraïense Donetsk. Het is allerminst zeker dat ze volgend jaar aanwezig zijn als in maart het Nederlandse strafproces tegen ze begint. Zowel de Russische als de Oekraïense grondwet staat uitlevering aan een verdachte niet toe. Ze zijn alle vier voortvluchtig.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski is blij met de bevindingen van het JIT. Hij zei woensdag dat hij hoopt dat de schuldigen aan „deze brutale moord op onschuldige kinderen, vrouwen en mannen” berecht kunnen worden.