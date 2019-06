Mag mijn kind van 12 een slokje alcohol?

Vader: „Ik deed onlangs met mijn 12-jarige dochter een excursie in Boedapest waarbij aan het eind een gruwelijk Hongaars likeurtje werd geschonken. Mijn dochter vroeg of ze het mocht proeven, en dat mocht van mij. Ze zei: ‘gadverdamme, dat is goor.’ Mooi, dat hadden we dan ook weer gehad.

„Ik geloof niet in heel streng verbieden. Ze gaat straks toch in contact komen met alcohol. Zelf dronk ik vanaf mijn 14e; bier was normaal waar ik opgroeide.

„Ik schrok een beetje toen ik later de reacties van andere ouders hoorde toen ik het vertelde. Die vonden dat dus echt niet kunnen.

„Deed ik daar nou verstandig aan? En kan ik haar bijvoorbeeld ook een slokje bier of wijn laten proeven als ze dat wil als we met andere gezinnen met minderjarige kinderen aan het dineren zijn?

„Thuis ziet ze ons nooit drinken, ik denk dat ik eens per maand thuis een glas wijn inschenk.”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Heldere boodschap

Ingmar Franken: „Een slokje alcohol is op neurobiologisch niveau niet schadelijk. Het zal op de hersenen geen effect hebben. Maar op opvoedkundig niveau is het onverstandig. Je geeft daarmee de boodschap aan een 12-jarige dat alcohol prima is, ‘want het hoort er toch bij’.

is hoogleraar klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar ontwikkeling van verslavingsgedrag.

„We weten uit de wetenschappelijke literatuur dat kinderen van ouders die los met alcoholgebruik omgaan daar later meer problemen mee krijgen. Ze vertonen meer risicogedrag: ze drinken gemiddeld iets meer, en doen meer aan binge drinking.

„Wat juist preventief werkt zijn duidelijke regels thuis. Begin met de heldere boodschap: ik wil dat je tot je achttiende niet drinkt. Maak duidelijk dat je het niet goed vindt als je kinderen toch iets drinken, maar blijf er wel over in gesprek. Het is beter om er samen open over te blijven dan om er ruzie over te maken, of te straffen.

„Een op de drie ouders geeft hun kind wel eens een slokje, en het is niet zo dat een op de drie kinderen in de problemen komt. Maar de kans is wel hoger. Dus je moet jezelf de vraag stellen: waarom zou je het wèl doen?”

Betrek jongeren

Stijn Sieckelinck: „Ik vind vaders houding net iets te baldadig, maar zelf heb ik ook bepaalde vragen bij het verbod op drinken tot een jongere achttien is. Alcoholgebruik heeft ook sociaal-culturele kanten: wanneer een zestienjarige puber vol hormonen de liefde wil verklaren aan een leeftijdsgenoot, helpt een stevige slok wel. Bier, wijn, sterke drank horen bij de grote-mensenwereld en dus helpt mogelijk een rituele kennismaking in de vorm van een slok of een glaasje samen, bijvoorbeeld op een familiefeestje. Zolang alcohol drinken niet heel hard wordt geassocieerd met reactionaire opvattingen van mannelijkheid of vrouwelijkheid, kan een dergelijke rite vormend zijn. Maar doe dit niet waar andere minderjarigen bij zijn.

is als opvoedfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

„12 jaar is sowieso echt te jong, en ik vind de redenen die vader geeft ook niet overtuigend. Kinderen komen later met heel veel dingen in aanraking: drugs, seksualiteit, dat hoef je als ouder toch ook niet al zo jong te orkestreren?

„Wie niet gelooft in heel streng verbieden - dat kan terecht zijn - kan ook op een invoelende manier heel duidelijk maken dat sommige zaken nu eenmaal niet goed zijn voor kinderen.“