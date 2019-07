In eigen ogen kán Rusland het niet gedaan hebben

Het Russische zesuurjouraal opende niet met MH17, want er was veel belangrijker nieuws: morgen is de jaarlijkse persconferentie van Vladimir Poetin, waarin de president urenlang vragen beantwoordt van het Russische volk.

Het nieuws dat er een rechtszaak komt over de ramp met ‘de Boeing’ kwam een half uur later, in het blokje ‘overig nieuws’. En de nieuwslezer maakte meteen duidelijk dat het Joint Investigation Team (JIT) „geen enkel bewijs” had gepresenteerd om zijn aanklacht te onderbouwen.

In de dagelijkse politieke talkshow De tijd zal het leren was de toon ronduit agressief. Presentator Artjom Sjejnin is een volksmenner en zijn gasten – die weten wat ze moeten zeggen – kunnen vaak niet veel anders doen dan driftig knikken. Het MH17-onderzoek was niet meer dan een volgende stap in de „informatie-oorlog” tegen Rusland, zei Sjejnin. Het JIT vráágt niet eens om uitlevering van de verdachten, sneerde hij.

En waarom liet JIT de portretten van slechts vier verdachten zien? „Waarom niet 48 portretten en namen van Russische burgers? Of 448? Ivanov, Petrov, Sidorov…” Het JIT had net zo goed álle Russen kunnen beschuldigen, bedoelde hij daarmee.

Die boodschap was niet toevallig gekozen. De afgelopen jaren heeft het Kremlin veel energie gestoken in ‘alternatieve’ verklaringen voor de ramp. Russische media meldden dat MH17 was neergeschoten door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Boek-producent Almaz-Antej presenteerde onderzoek – inclusief een live firing test – waaruit zou blijken dat de raket van de ándere kant kwam: de Oekraïense. Kort geleden nog liet het Russiche ministerie van Defensie weten dat de Boek-raket die MH17 neerhaalde al in de jaren 80 werd geleverd aan een basis in het huidige Oekraïne.

Al deze lezingen waren niet erg overtuigend, maar volgden een oud principe uit de Sovjethandboeken. Als je de bevolking niet kunt overtuigen van jouw versie van de gebeurtenissen, dan zorg je ervoor dat niemand meer ergens in gelooft, behalve in één basiswaarheid: de boze buitenwereld heeft het op Rusland gemunt.

Het is een duistere boodschap die nog steeds wordt geloofd: door de kleine ambtenaar bij de spoorwegen, door de conciërge die allang met pensioen had moeten gaan, door de baboesjka’s die bloemen verkopen op straat om rond te komen.

Rusland heeft het niet gedaan. Kán het niet hebben gedaan. In Poetins Rusland wint loyaliteit het van de waarheid – net als in de Sovjet-Unie.

Reactie Maleisische premier spreekt van ‘plot tegen Rusland’

Ook de Maleisische premier Mahathir Mohamad heeft kritisch gereageerd op de onderzoeksresultaten van het JIT. De 93-jarige spreekt volgens Maleisische media over een „politiek plot tegen Rusland”. Volgens Mahathir hadden de JIT-onderzoekers al vóór zij de zaak onderzochten, besloten dat Rusland de schuldige moest zijn. Hij stelt dat er geen echt bewijs is gevonden om het land verantwoordelijk te stellen voor de ramp.Maleisië werkt mee aan het onderzoek van het JIT, een onderzoeker namens het land was woensdag aanwezig bij de persconferentie. Hij stelde “aan de kant van de wet te staan” en de conclusies van zijn team te ondersteunen.Ook het Maleisische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in een verklaring toegewijd te zijn aan het JIT-onderzoek en aan waarheidsvinding. Het ministerie benadrukt wel dat „de conclusies gebaseerd moeten zijn op bewijs” en dat deze niet politiek gemotiveerd mogen zijn.Het is niet de eerste keer dat Mahathir zich kritisch uitlaat over het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. In mei zei de premier dat hij het onaannemelijk acht dat Rusland de raket heeft gelanceerd waarmee de Boeing is neergehaald. Ook toen stelde hij dat de politieke verhoudingen een te grote rol speelden in het onderzoek.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juni 2019