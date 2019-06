Inlichtingendiensten in Nederland zijn druk bezig met het werven van informanten onder klimaatactivisten. Ze sturen brieven, brengen onverwachte bezoekjes aan huis en spreken af in hotelkamers. Maar met welk doel? Binnenlandredacteur Kees Versteegh dook in de wereld van de rekrutering.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jan Paul de Bondt