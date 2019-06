VS sturen duizend militairen wegens spanningen met Iran

De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar het Midden-Oosten, tegen de achtergrond van oplopende spanningen tussen de VS en Iran. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

De militairen zijn bestemd voor defensieve doeleinden, verklaarde waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan maandag in Washington. Hij sprak daarbij zijn zorgen uit over dreiging van Iran. Volgens Shanahan zijn de VS niet uit op een conflict met Iran.

Angst voor een confrontatie tussen Iran en de VS is opgelopen sinds de aanval op twee olietankers in de Golf van Oman, afgelopen donderdag. De VS houden Iran verantwoordelijk voor die aanvallen; Iran ontkent verantwoordelijk te zijn.

„De recente Iraanse aanvallen bevestigen de betrouwbare, geloofwaardige inlichtingen die wij hebben ontvangen over vijandig gedrag door Iraanse troepen en aan hen gelieerde groepen die een dreiging vormen voor personeel en belangen van de Verenigde Staten”, aldus Shanahan in een verklaring.

De duizend militairen komen bovenop een toename van 1.500 militairen die vorige maand werden aangekondigd in reactie op aanvallen op tankers in mei. Hoewel het om een relatief laag aantal militairen gaat, vormt de aankondiging een escalatie van de opbouw van Amerikaanse militaire macht in de regio, bedoeld om Iran af te schrikken en zorgen van bondgenoten te verlichten over de veiligheid van scheepvaart in het gebied.

Nieuwe beelden van olietanker

Het ministerie van Defensie gaf tevens nieuwe beelden vrij om te onderbouwen dat Iran achter de aanvallen op olietankers in de Golf van Oman zat, schrijft AP. Op de beelden, gemaakt vanuit een helikopter van de Amerikaanse marine, zijn volgens het Pentagon Iraanse troepen te zien die een onontplofte mijn weghalen bij de Japanse olietanker Kokuka Courageous. Doel daarvan zou zijn geweest om forensisch bewijsmateriaal te verwijderen.

Iran liet maandag weten dat het binnen de komende tien dagen meer lichtverrijkt uranium op voorraad heeft dan is toegestaan volgens het nucleaire akkoord met de internationale gemeenschap uit 2015. Dat verdrag is bedoeld om het land te weerhouden van atoomactiviteiten in ruil voor verlichting van internationale sancties.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorig jaar het vertrek van de VS uit dat akkoord aan. Niettemin riep het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Iran maandag op zich te houden aan het verdrag. „We blijven het Iraanse regime oproepen geen atoomwapen te verkrijgen, en zich te houden aan de afspraken met de internationale gemeenschap”, aldus een woordvoerder.