Van opera tot EDM: GIMS geeft een gevarieerde popshow

In 2013 brak de Frans-Congolese rapper Maitre GIMS door in Nederland, met de hit ‘J’me Tire’. In het nummer bezingt hij een eventueel vertrek uit het artiestenleven, naar een plek waar hij niet wordt geïnterviewd of hoeft op te treden. En juist dat laatste doet GIMS – zijn huidige artiestennaam – fantastisch. Zes jaar na dat nummer was maandagavond zijn eerste volledige concert in Nederland.

De aankleding is wat summier in de Ronda, de grootste zaal van TivoliVredenburg. Er staat een tafel met een in het zwart geklede dj erachter en ook GIMS zelf is, op zijn hippe sneakers na, helemaal in het zwart. Het draait vanavond om de muziek, niet om de show. Als hij vraagt of er een woordje Frans gesproken wordt komt er voldoende bevestiging van de bezoekers, dus houdt hij de praatjes tussen de nummers door in zijn moedertaal.

De dansbare producties, met invloeden van afrobeats, dancehall en EDM knallen door de zaal en wat opvalt is dat het publiek behoorlijk tekstvast is. Oók ‘Desolé’ van de groep Sexion d’Assaut, een nummer van vóór zijn solocarrière, wordt met laaiend enthousiasme ontvangen.

GIMS is vocaal in topvorm. Zijn stem is er één uit duizenden; met haast opera-achtige uithalen kleedt hij de refreinen aan. Soms loopt er zachtjes een backing track mee, maar de rapper heeft nog een troefkaart. Halverwege de set haalt hij een gitarist op het podium die de melodieën speelt en tegelijkertijd de drums ‘slapt’ op de gitaarkast. Hier wordt GIMS gedwongen zijn beste zang te laten horen en ja, hij kan het dus ook prima akoestisch. Daarna is er nog een segment met clubtracks én een blokje waarmee hij zijn explosieve rapskills laat horen; de flitsende lettergrepen in nummers als ‘Anakin’ en ‘Loup Garou’ rollen moeiteloos van zijn tong. GIMS bewijst zo uit verschillende vaatjes te kunnen tappen en geeft een uitstekende en moderne all round-popshow.