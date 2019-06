Door een steekpartij in een asielzoekerscentrum in Harderwijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee personen zwaargewond geraakt. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) meldt dat bewoners in conflict raakten.

Een derde persoon raakte lichtgewond en is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden. Over de zwaargewonden en de aanleiding van het steekincident is niets bekend. De politie onderzoekt de zaak en kon niet direct reageren.