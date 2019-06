Stress is helemaal niet zo fantastisch

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Stress is slecht, dat weet iedereen, maar toch hingen er vorige maand ineens posters met de tekst ‘Stress is fantastisch’ op het kantoor van de publieke omroep in Hilversum. Dat viel niet helemaal lekker bij het personeel. Presentatrice Margriet Vroomans twitterde erover: „Nieuwe programma-bezuinigingen komen er aan. En kijk.”

De posters zijn van ‘Energyplatform.nl’, een bedrijf dat trainingen geeft onder het mom van „vitaliteit, wellbeing en gezondheid” en op de site staan foto’s van blije mensen en beloftes als ‘medewerkersbetrokkenheid verhogen’, ‘verzuim verlagen’ en ‘volledige ontzorging voor vitaliteit’. Ik belde de directeur, Frans van Leeuwen.

Stress is helemaal niet fantastisch.

„Waarom vind jij dat?”

Euh, hallo. Stress maakt je ziek.

„Dat ben ik dus niet met je eens. Natuurlijk is chronische stress funest, maar een gezonde dosis stress helpt je beter te presteren.”

Gezonde stress bestaat niet. Je bedoelt misschien ‘gezonde spanning’?

„Ja, we hanteren verschillende definities.”

Snap je dat zo’n poster niet goed valt bij mensen die middenin de bezuinigingen zitten?

„Ja. Maar dat was ook een beetje de bedoeling: mensen prikkelen.”

Ik vind het een stoot op de neus.

„We willen mensen natuurlijk niet kwetsen, maar de andere kant van stress tonen.”

Wat is ‘de andere kant van stress’?

„Dat stress niet te vermijden is, het is overal. Dat begint al op school, zit in onze prestatiecultuur. Het is vaak verstandiger te kijken hoe je er van kunt herstellen, dan te proberen het koste wat het kost te willen vermijden.”

Als je in de stress zit, zie je geen andere kant.

„Dat weet ik, ik heb zelf ook ooit een burn-out gehad. Maar zelfs dan moet je zorgen dat je weer gaat opladen. We willen laten zien dat je daar niet alleen de werkgever de schuld van moet geven, maar zelf ook veel kunt doen.”

Maar stress kómt toch gewoon door de werkgever? Een reorganisatie, de kantoortuin.

„Zeker, maar hoe je je privéleven hebt ingericht speelt ook een grote rol, je vrienden, hobby’s, je telefoon. Werknemers hebben zelf ook keuzes: een andere afdeling, minder werken. Als je met mensen gaat praten, blijkt er veel meer mogelijk dan ze denken.”

Wat is ‘vitaliteit’? Gewoon gezond en fit, toch?

„Ik vind het zelf ook een jeukwoord. Maar ‘duurzame inzetbaarheid’ vind ik nog erger.”

Het staat anders allemaal op jullie site.

„Haha, ja. We bedoelen: levenskracht. Gezond leven, gezond eten, meer bewegen, rusten, minder drinken, stoppen met roken, zorgen dat je mentale kracht op peil blijft – goed voor jezelf zorgen, én je collega’s.”

Wat is een vitale medewerker?

„Iemand die met verandering kan omgaan. Meer tijdelijke contracten, technologie die verandert – hoe hou je het hoofd boven water in die gekke maatschappij, daar gaat het om.”

Jullie claimen op jullie site een ‘beïnvloedingspercentage’ van 80 procent.

„Dat is het percentage mensen dat door onze programma’s meer gaat bewegen, naar een psycholoog gaat, er meer voor de kinderen is, minder gaat drinken, wat vaker een blokje omloopt. Het kan van alles zijn.”

Pak liever de werkgever aan: prestatiedruk, hoge verwachtingen.

„Dat doen we geregeld. Bijvoorbeeld bij een bedrijf waar ze een enorme piekbelasting hadden aan het einde van de maand. Toen hebben we bedongen dat mensen daarna veel meer rust moesten krijgen. Dat zouden we wel vaker willen, maar er zijn ook bedrijven die zeggen: doe gewoon jullie programmaatje en dat is het. Daar ben ik eerlijk in.”

Het uiteindelijke doel, zo staat op jullie site, is ‘medewerkers die productiever zijn’. Uiteindelijk moet iedereen dus toch weer harder werken.

„Niet altijd. Effectiever werken kun je ook bereiken door vergaderingen te schrappen.”

O, ja! Stop helemaal met vergaderen.

„Ja toch?! Ik zat laatst bij een klant 3,5 uur in overleg! Ik wilde op een gegeven moment met stoelen gaan gooien. Als een werkgever dát durft aan te pakken is er veel winst te halen.”

Je ondertekent je mails met ‘join the good life’. Daar kreeg ik best veel jeuk van.

„Haha, snap ik. Mensen vonden het vooral gek toen ik het ook tijdens mijn burn-out liet staan. Maar ik zie nu eenmaal het positieve in het leven, hoe moeilijk dat soms ook is.”

