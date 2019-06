Streaming en Streep zetten tv op z’n kop

Geef het nog een paar jaar en televisie als hét opstapje naar Hollywood voor opkomende acteurs is niet meer.

Waar traditionele netwerken als CBS, Fox, NBC en ABC nog steeds het „pilotseizoen” van weleer volgen – waarin in de eerste vijf maanden van het jaar nieuwe tv-shows ontwikkeld worden, van script tot casting en opname – pakken nieuwe streamingdiensten het compleet anders aan.

Bij Amazon & co krijgen beginnende acteurs de kans niet meer zich te bewijzen in de eerste paar afleveringen, want er wordt meteen een hele serie geproduceerd – liefst met gevestigde, grote namen.

Decennialang was het pilotseizoen de drukste periode in de industrie. Opkomende acteurs stonden tussen januari en mei op scherp voor een reeks audities met de hoop hun eerste rol te scoren en een carrière op te bouwen. Zij wachtten op de oproepen van casting-directors, agenten en managers, wanneer die op hun beurt waren ingelicht over wat een netwerk zocht voor hun nieuwe show.

Maxine Brabant, inmiddels talent agent voor tv en digital bij Creative Artists Agency (één van de vier grootste agentschappen in Hollywood die acteurs vertegenwoordigt als Meryl Streep, Julia Roberts en Jennifer Aniston), herinnert zich hoe belangrijk het pilotseizoen nog was bij haar start in de industrie tien jaar geleden, om nieuw talent uit te testen en binnen te krijgen.

„We moedigden ouders en hun kinderen aan voor drie tot vier maanden naar Los Angeles te komen en op zoveel mogelijk audities te gaan. Televisie was de easy way in en dé kans om als acteur je creditlijst op te bouwen om later grotere (film)rollen te bemachtigen. Destijds gingen voor onze cliënten nog zonder problemen alle deuren open.”

True Detective

Maar in 2014 veranderde het tv-landschap voorgoed. Steracteur Matthew McConaughey nam de rol van Rust Cohle op zich in het door Cary Fukunaga geregisseerde eerste seizoen van HBO’s veel geprezen serie True Detective (2014) en megasterren als Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst en Ewan McGregor verschenen in de FX-show Fargo (2014).

De tv-serie Big Little Lies (HBO) strikte vorig jaar zelfs niemand minder dan Meryl Streep voor een rol in het nu lopende tweede seizoen. Een serie die al een hele reeks A-list acteurs zoals Nicole Kidman en Reese Witherspoon op het callsheet heeft staan. Brabant: „Door de komst van al die filmsterren zijn de wensenlijsten van producenten voor de casting van grote namen ineens veel realistischer geworden. Nu Meryl [Streep] ook heeft besloten TV te gaan doen, lijkt echt alles mogelijk.”

De opkomst van streamingdiensten als Netflix, Amazon en binnenkort Apple TV Plus en Disney+ gooit nog meer roet in het eten van de opkomende acteur. Netflix heeft officieel gehakt gemaakt van het concept van het pilotseizoen door het hele jaar door content te creëren en een geheel seizoen van een serie op te kopen zonder eerst een losse (test)aflevering te produceren.

„De top van de grote streamingdiensten komt uit die traditionele structuur van netwerktelevisie. Zij beseffen, terecht, hoe oud het model van pilotseizoen is en vragen zich hardop af waarom je je daar eigenlijk nog aan zou moeten houden”, zegt Brabant. „Ze vinden het tijd voor iets nieuws en door constant content te pompen houden ze hun publiek in spanning.” De bekende namen trekken gegarandeerd publiek, waardoor ze – op basis van hun successen – door kunnen innoveren.

En innovatie is de belangrijkste reden dat A-listers inmiddels zelf ook massaal naar episodisch content trekken. Plus natuurlijk het geld. Brabant: „Netwerktelevisie heeft meestal niet meer dan 100.000 dollar (89.000 euro) per aflevering per rol, met misschien iets extra’s voor een bekende acteur. Streamingplatforms betalen daarentegen voor de juiste naam makkelijk 500.000 dollar. Dat is natuurlijk een stuk aantrekkelijker.”

Gastrollen

Als opkomende acteur kom je er bijna niet meer tussen. Actrice Meredith Riley Stewart (40) loopt al vijf jaar zoveel mogelijk audities af tijdens pilotseizoen. Met gastrollen in kabel- en netwerkproducties als Boardwalk Empire (HBO) en Scandal (ABC) scoorde haar agent dit jaar nog wel 25 audities, maar ze kreeg uiteindelijk geen enkele callback (een tweede ronde) en een enkele rol werd haar zelfs door A-list-sterren door de neus geboord. „Het is dat het nu zo’n interessante tijd is om televisieprojecten te doen. Met name streamingshows hebben veel complexere verhaallijnen en meer diversiteit in karakters. Maar ook zonder bekende namen is het al een competitieve wereld. Voor een rol doen soms wel duizend acteurs een duit in het zakje en sterren doen niet eens auditie.”

Toch ziet agent Maxine Brabant voor opkomende acteurs hoop bij de streamingdiensten die de boel nu juist op scherp hebben gezet. In het bijzonder bij Netflix. „Want alleen bij hen zie ik meer nieuwe content met onbekende namen en gezichten die we nog niet zo vaak gezien hebben. Zij lopen natuurlijk ook al wat langer mee dan hun concurrenten en lijken inmiddels te hebben geleerd dat je toch niet per se een grote naam nodig hebt om publiek vast te houden.”

Brabant noemt als voorbeeld de series die Netflix maakt voor jongvolwassenen. „Kijk naar bijvoorbeeld To All The Boys I’ve Loved Before en 13 Reasons Why. Maar de opzet van pilotseizoen zoals ze het kennen? Dat geef ik nog een paar jaar. Met de snelheid waarop nu wordt geproduceerd, is dat echt ouderwets gebleken.”