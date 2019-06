De bel. Mijn buurvrouw staat voor de deur met haar tweeling van een jaar of drie. „Ik laat het ze toch maar vragen”, zegt ze. „Waar slapen jullie?”, luidt de vraag van de meisjes. We wonen in een bungalow en ze vinden ons zielig, omdat wij geen ‘boven’ hebben waren ze in de veronderstelling dat wij in een stoel moeten slapen. Na een rondleiding door ons huis en onze slaapkamer gaan ze opgelucht naar huis.

