Pier Eringa vertrekt bij ProRail, wordt directeur van Transdev

Pier Eringa vertrekt bij spoorbeheerder ProRail en wordt per 1 september de nieuwe directeur van vervoersbedrijf Transdev. Dat maakt zijn nieuwe werkgever dinsdag bekend. Eringa volgt Bart Schmeink op, die eerder dit jaar overstapte naar busfabrikant Ebusco.

De 58-jarige Eringa was sinds 2015 president-directeur bij ProRail. In maart zei hij geen leiding meer te willen geven aan dat bedrijf, zodra het zou zijn omgevormd tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dit op 1 januari 2021 gerealiseerd hebben. Als zbo moet ProRail verantwoording afleggen voor zijn financiën en prestaties, waardoor het ministerie meer invloed kan uitoefenen op het beleid.

Logische overstap

Eringa koos er in het verleden vaker voor zich in de media kritisch te uiten over het spoorbeleid van het kabinet. Zo maakte hij in oktober vorig jaar in aanloop naar een Kamerdebat bekend dat ProRail eigenhandig onbewaakte spoorwegovergangen met betonblokken zou gaan blokkeren. ProRail heeft nog geen opvolger voor Eringa.

De overstap naar Transdev noemt Eringa “logisch”. Volgens hem heeft het vervoersbedrijf, dat zowel in het personenvervoer als in de mobiele zorg actief is, “dagelijks impact op de mobiliteit van vele gebruikers”. Transdev is onder meer het moederbedrijf van Connexxion en Witte Kruis.