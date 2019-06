Als cabaretier Kees van Amstel ontspoort, schiet hij raak

Cabaretier Kees van Amstel heeft z’n kop niet mee en dat weet hij. De vleesgeworden man van middelbare leeftijd, bijna kaal en in alles grijs (behalve zijn bonte Frénk van der Linden-overhemd), is een antiheld en dat is zijn sterkste troef. Het is hem na een carrière van anderhalf decennium nog steeds niet gelukt Bekende Nederlander te worden, hij somt zijn nederlagen nog eens op: van een mislukt tv-optreden bij Bridget Maasland in het begin tot een recent mini-college Duitse humor – niemand van zijn collega’s wilde – bij Pauw. Nee, succes is niet zijn middlename, maar erover vertellen kan hij smakelijk.

Cabaretier Kees van Amstel: Een bang jongetje dat hele enge dingen doet Regie: Hans Sibbel. Gezien: 17/6, Kleine Komedie, Amsterdam. Tournee t/m 23/6/2020. Inl: keesvanamstel.nl ●●●●●