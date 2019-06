Opnieuw drie arrestaties om faciliteren mestfraude

De politie heeft in de omgeving van Hengelo drie verdachten aangehouden op verdenking van het frauderen met mest. De drie werkten bij een bedrijf dat mest vervoert, verhandelt en verwerkt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Vorige week arresteerde de politie bij Zwolle nog vier mannen op vergelijkbare verdenkingen.

Het bedrijf in de omgeving van Hengelo wordt verdacht van het doen van valse laad- en losmeldingen en het manipuleren van mestmonsters.

Het Hengelose bedrijf heeft tientallen boeren geholpen, vermoedt de NVWA. In het onderzoek, in opdracht van het OM, zijn doorzoekingen verricht en chauffeurs aangehouden. Bij een van de doorzoekingen is gebleken dat een machine waarmee mestmonsters worden gemaakt waarschijnlijk is gemanipuleerd. Iedere vrachtwagen die mest vervoert neemt automatisch een monster, en dat wordt automatisch verzegeld.

Gesjoemel met papierwerk

Nederland kampt met een mestoverschot. Voor het aantal dieren en de hoeveelheid mest moeten boeren betalen en het afvoeren van de mest kost ook geld. Het niet-naleven van de regels levert snel geld op. Uit een vertrouwelijk overheidsrapport bleek vorige maand dat er veel wordt gefraudeerd bij het vergisten van mest. Bij het vergisten werden mest, maïsafval en gras onder meer vermengd met slachtafval, zware metalen en verfslib. Fraude met subsidies en met afval wordt als „omvangrijk” en „structureel” omschreven.

De verdachten in Zwolle lieten het mestoverschot van verschillende boeren vermoedelijk alleen op papier afvoeren. Boeren konden zo meer mest op hun land uitrijden dan wettelijk toegestaan.