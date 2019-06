Onbekend schilderij van Kees van Dongen ontdekt

De Haagse Kunsthandel Ivo Bouwman heeft een onbekend vrouwenportret van Kees van Dongen ontdekt. Het kleine schilderij, getiteld Femme à la Rose, dateert van omstreeks 1925 en is afkomstig van nazaten van de koning van Napels.

Van Dongen, zo maakt de kunsthandelaar in een persbericht bekend, heeft het schilderij in de jaren twintig geschonken aan prins Lucien Murat (1877-1933) en zijn vrouw Marie de Rohan-Chabot (1876-1951), destijds een bekende schrijfster. Tot voor kort bleef het schilderij in de familie.

Volgens Bouwman maakte het prinselijk paar in de jaren twintig deel uit van de beau monde van Parijs, en bezochten ze de wilde feesten die Van Dongen regelmatig organiseerde. Het schilderij is nog nooit geëxposeerd of gepubliceerd.

Kees van Dongen (1877-1968) geldt als een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de eerste helft van de twintigste eeuw. Vooral zijn vrouwenportretten zijn geliefd; Van Dongen noemde de vrouw „het mooiste landschap”. Een van zijn bekendste modellen was filmster Brigitte Bardot.

De in Rotterdam geboren kunstenaar woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk. Op veilingen brengen zijn schilderijen regelmatig miljoenen op. Bij Christie’s werd in 2009 voor een portret van een Arabische jongeman het recordbedrag van bijna 9,5 miljoen euro betaald.

Het Wildenstein Plattner Institute in Parijs werkt aan een oeuvrecatalogus van Van Dongen. Omdat er veel vervalsingen circuleren is het Franse onderzoeksinstituut begonnen alle schilderijen van de Nederlandse schilder opnieuw te onderzoeken, óók de doeken die eerder door het Wildenstein Institute (de voorloper van het Wildenstein Plattner Insitute) aan hem zijn toegeschreven. Dat heeft naar verluidt al tot diverse afkeuringen geleid.

Femme à la Rose is door de onderzoekers van het Franse instituut wél als een echte Van Dongen aangemerkt.

Kunsthandel Bouwman toont het werk op een zomertentoonstelling.