Motorclub Satudarah en twee supportclubs ook in hoger beroep verboden

Satudarah is dinsdag ook door het gerechtshof in Den Haag verboden. De motorclub handelt in strijd met de openbare orde, oordeelde de civiele rechter in hoger beroep. Leden maken zich schuldig aan misdrijven, en ook de leiding van de club was bij strafbare feiten betrokken, aldus het hof. De verboden op de supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 werden eveneens gehandhaafd.

Justitie stelde tijdens de inhoudelijke behandeling, half april, dat ook de supportclub Yellow Snakes verboden zou moeten worden. Daar ging het hof, net als de rechtbank eerder, niet in mee. Yellow Snakes heeft een zelfstandige positie, lijkt geen contributie aan Satudarah te betalen en is ook niet door die club opgericht, luidde dinsdag de beslissing.

Ontbinding

Satudarah is geen „‘onschuldige vereniging van motorliefhebbers’ die ervan houdt om vriendschappelijk op zondagmiddag te toeren door het Hollandse landschap en de toer afsluit met bitterballen en alcoholvrij bier”, stelde het OM in april. Justitie spreekt van een Outlaw Motorcycle Gang (een motorbende) die zich „uitdrukkelijk buiten en boven de wet plaatst”, gewelddadig is en misdaad stimuleert.

Het hof heeft ook vastgesteld dat leden van de in 1990 opgerichte club betrokken waren bij onder meer doodslag en drugshandel. Het bestuur heeft daarnaast „op verschillende momenten zelf leiding gegeven aan strafbaar handelen van de leden”.

In de club heerste een cultuur waarin leden werden aangemoedigd strafbare feiten te plegen. Dat kan volgens het gerechtshof „ontwrichtend werken voor de samenleving als geheel”, en rechtvaardigt daarom het „uitzonderlijke” besluit om de vereniging (die door de grondwet, verdragen en andere wetgeving wordt beschermd) te ontbinden. Dat verbod geldt ook voor andere afdelingen of chapters van de club.

Motorbendes

Het Openbaar Ministerie probeert een aantal motorclubs te verbieden via het civiel recht. Ruim twee weken geleden werden de Hells Angels verboden in Nederland. Die club kondigde aan in hoger beroep te gaan. No Surrender werd begin deze maand verboden door de rechtbank in Assen en Bandidos Holland eind vorig jaar door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook in die zaken wordt nog verder geprocedeerd.

Catervarius is vooralsnog als enige onherroepelijk verboden. Die club was op de leest van motorclubs geschoeid, maar hield zich met motorrijden nauwelijks bezig. Die zaak kwam niet verder dan een uitspraak van de rechtbank, waartegen geen hoger beroep werd ingesteld.