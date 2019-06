Michel Platini in Frankrijk aangehouden voor verhoor

Michel Platini is dinsdag in Frankrijk aangehouden voor verhoor in een onderzoek naar mogelijke corruptie bij de toewijzing van het WK van 2022 aan Qatar. Het Franse openbaar ministerie gaf hiertoe opdracht. Dat meldt de Franse krant Le Monde. De 63-jarige Platini is oud-voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA en de voormalig vicevoorzitter van de FIFA.

Justitie onderzoekt „vermoedelijke daden van actieve en passieve omkoping”. Qatar werd in 2010 verkozen als gastland voor het WK van 2022. Deze beslissing was vanaf het begin omstreden. Er waren zorgen over of het in de oliestaat niet te warm was om te spelen. Uiteindelijk is besloten om het WK in de winter te laten plaatsvinden, waardoor de schema’s van Europese en nationale competities worden gewijzigd.

Andere zorgen over de toewijzing aan Qatar waren ernstiger. Zo zou het Arabische emiraat de bids van concurrerende landen hebben gesaboteerd, en ontstonden vrijwel direct geruchten van omkoping, die tot nog toe niet zijn bewezen.

Platini en de toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter werden in 2015 voor acht jaar geschorst vanwege een louche financiële deal die ze sloten. Blatter betaalde 1,8 miljoen euro aan Platini, maar kon niet overtuigend verklaren waar dit bedrag voor was.

De schorsingen van de topmannen werden later teruggebracht naar vier jaar voor Platini en zes jaar voor Blatter. In 2016 stapte Platini ook op als UEFA-voorzitter, Michael van Praag volgde hem op.

