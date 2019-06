Huurprijzen Berlijn vanaf 2020 voor vijf jaar bevroren

De huurprijzen in Berlijn kunnen vanaf 2020 voor een periode van vijf jaar niet stijgen. De Berlijnse Senaat, het bestuur van de deelstaat, stemde dinsdag in met de hoofdlijnen van een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

Het bestuur van de stad hoopt met de strengere regels „de gespannen situatie op de woningmarkt te kalmeren en te ontlasten.” Katrin Lompscher, senator voor stadsontwikkeling en wonen, schrijft op Twitter blij te zijn met de uitkomst van de stemming. „Met deze nieuwe wet willen we de grote huurstijgingen van de afgelopen jaren begrenzen en de overhitte huurmarkt in Berlijn kalmeren.”

De afgelopen jaren stegen de huren in Duitsland fors, vooral in de grote steden. In Berlijn verdubbelde de gemiddelde huurprijs de afgelopen tien jaar en kwam in februari voor het eerst uit boven de tien euro per vierkante meter. Duitsers maakten zich grote zorgen over de betaalbaarheid van woningen en voerden actie. Demonstranten riepen op om woningen van commerciële vastgoedbedrijven af te pakken.

Vergeleken met andere Europese steden is wonen in Berlijn relatief goedkoop: in Amsterdam ligt de gemiddelde huurprijs op ruim 23 euro per vierkante meter.

Boetes tot 500.000 euro

De Berlijnse Senaat gaat ook onderzoeken of huidige hoge huren verlaagd kunnen worden. Nieuwbouwwoningen en socialewoning bouw zijn uitgezonderd van de regels. Er komt ook een huurplafond en modernisering van woningen moeten vanaf bepaalde bedragen goedgekeurd worden. Verhuurders die zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen een boete van een half miljoen euro verwachten.

Nu de hoofdlijnen van de wet vastliggen, gaan Duitse wetgevers zich over de details buigen. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in oktober voorgelegd om vanaf 2020 van kracht te worden. Het huurplafond zal naar verwachting voor zo’n 1,5 miljoen woningen gaan gelden.