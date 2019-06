Freek Staps nieuwe hoofdredacteur ANP

Freek Staps is vanaf 1 september de nieuwe hoofdredacteur van persbureau ANP. De 43-jarige voormalige NRC-redacteur volgt Marcel van Lingen op die in april directeur journalistiek bij Talpa werd, meldt het persbureau dinsdag.

Staps begon zijn journalistieke loopbaan in 2001 bij NRC Handelsblad, waar hij tot 2016 werkte en onder meer correspondent in de Verenigde Staten was. Staps was betrokken bij de oprichting van NRC Q - een aparte nieuwssite gericht op de zakenwereld, carrière en tech - waaraan hij ook leidinggaf. NRC Q werd in 2016 geïntegreerd in NRC.

Persbureau ANP werd in 2018 overgenomen door Talpa, het bedrijf van mediaondernemer John de Mol. ANP-directeur Martijn Bennis noemt Staps een journalistiek zwaargewicht die de klanten van het persbureau kent en „de ontwikkelingen in de mediasector doorziet”.

‘Fundament onder Nederlandse journalistiek’

Staps zelf noemt het „een eer” om bij het persbureau te gaan werken, waarbij nagenoeg alle nieuwsredacties van Nederland zijn aangesloten. Staps noemt ANP „het fundament onder de Nederlandse journalistiek”.

„Het persbureau speelt een cruciale rol in het vertrouwen dat Nederlanders in media hebben. De accurate en objectieve berichtgeving is bewonderenswaardig en daarbij is het een eer met de vakmensen van de ANP-redactie te mogen werken.”

Naast zijn journalistieke carrière was Staps docent aan de masteropleiding Journalistiek van de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. In 2018 begon hij The Story Network, een communicatiebureau. Volgens ANP verkoopt Staps zijn belang in dit bedrijf.

