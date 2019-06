Bouwbedrijven Zuidasdok staken werk

De grootschalige verbouwing van de Amsterdamse Zuidas, ook wel bekend als het Zuidasdok, heeft opnieuw te kampen met tegenslag. De drie bouwbedrijven die bij het project betrokken zijn, hebben zich teruggetrokken en de werkzaamheden voor de ontwerpfase gestaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van het project maandag aan NRCna berichtgeving van vakblad Cobouw.

Het besluit van de bouwers heeft te maken met een voorlopig ontwerp voor de ondertunneling van de A10, die over een lengte van ruim een kilometer onder de grond verdwijnt. Bronnen melden aan Cobouw dat opdrachtgever Rijkswaterstaat het voorstel heeft afgekeurd vanwege de matige kwaliteit. De bouwcombinatie – Heijmans, Fluor en Hochtief – heeft daarna aangegeven niet door te willen gaan met het definitieve ontwerp. Van de vijfhonderd man bouwpersoneel is het merendeel vervolgens van het project gehaald.

De opdrachtgevers van het project, Amsterdam, Rijkswaterstaat en spoorbeheerder ProRail, laten in een reactie weten „overvallen” te zijn door het besluit van de bouwers. Wel voegt een woordvoerder toe dat niet álle werkzaamheden aan het Zuidasdok zijn stilgelegd. Aan de nieuwe terminal bij het trein- en metrostation wordt bijvoorbeeld nog wel gewerkt.

Dat de verbouwing van de Zuidas moeizaam verliep, is geen verrassing. In februari meldde Het Financieele Dagblad dat de aanloopfase van het project een jaar langer zou duren dan gepland omdat de opdracht complexer bleek dan gedacht. Drie maanden later kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) aan dat de verbouwing 100 miljoen euro duurder zou uitvallen en dat daarom ook werd gekeken naar een soberder uitvoering van het bouwproject.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een combinatie van bouwbedrijven een grote opdracht stillegt. Halverwege april liet Van Nieuwenhuizen weten dat het contract met aannemers BAM en Van Oord voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken was ontbonden. De partijen konden het niet eens worden over de risico’s die aan het project zijn verbonden en de verdeling daarvan. Het project wordt nu opnieuw aanbesteed. Of Rijkswaterstaat straks ook voor het Zuidasdok op zoek moet naar nieuwe bouwers is nog onduidelijk.

De bouwcombinatie van Heijmans, Fluor en Hochtief kreeg de opdracht voor de verbouwing van de Zuidas in Amsterdam in 2015. Aan de aanbesteding deed slechts één andere mededinger mee, een consortium van de Nederlandse bouwers BAM, TBI en VolkerWessels. Het project is bedoeld om het economische centrum van Amsterdam, de Zuidas, beter toegankelijk te maken. Naast het aanleggen van een tunnel voor de A10 moet de ringweg ook worden verbreed van vier naar zes banen. Ook de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel worden aangepast. Met het project, dat in 2028 moet zijn afgerond, is een bedrag van 1,9 miljard euro gemoeid.