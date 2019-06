Amerikaanse band Allah-Las na terreurdreiging alsnog naar Rotterdam

De Amerikaanse band Allah-Las komt twee jaar nadat hun concert kort voor aanvang werd afgelast wegens terreurdreiging alsnog optreden in Rotterdam. Op 6 oktober speelt de poprockband in poppodium Rotown.

Oorspronkelijk zou de band op 23 augustus 2017 optreden in de Maassilo. Het concert voor ongeveer negenhonderd bezoekers werd afgeblazen toen de Nederlandse politie een terreurmelding ontving van hun Spaanse collega’s. Ook stond er een Spaans busje met enkele gasflessen in de buurt van de popzaal. De combinatie van de terreurdreiging en het Spaanse busje waren signalen om het optreden niet door te laten gaan. De bestuurder van het busje werd opgepakt, maar bleek monteur van beroep.

Het bericht waarvoor de Spaanse autoriteiten waarschuwden was een chatbericht van Jimmy F. uit Zevenbergen. Hij deed zich online voor als terrorist om zo echte terroristen op te sporen. Via chatapp Telegram had hij berichten gestuurd aan een Spaanse man van wie F. dacht dat hij een terrorist was. Die man deed zich echter, net als F., slechts voor als terrorist. Zwaarbewapende leden van het Dienst Speciale Interventies lichtten F. die nacht nog van zijn bed. In maart van dit jaar werd bekend dat F. niet vervolgd zou worden voor het dreigen met aanslag op de Maassilo.

In 2012 kwam het debuutalbum van de Allah-Las uit, drie jaar later speelde de band op Lowlands. De bandnaam werd niet gekozen met religieuze bedoelingen, maar wel om „heilig te klinken” in de geest van Allah. Muziekjournalist Jan Vollaard omschreef de band eerder als „een perfect vriendelijke poprockband uit Los Angeles”.