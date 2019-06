Advocaat-generaal: proces tegen een verdachte in Posbankzaak moet over

Het proces tegen een van de verdachten in de Posbankzaak moet opnieuw, dat adviseert advocaat-generaal Edwin Bleichrodt dinsdag aan de Hoge Raad. In het huidige proces zou de toelaatbaarheid van de undercovermethode die de politie gebruikte om een bekentenis te verkrijgen, onvoldoende zijn toegelicht. Het advies van de advocaat-generaal is niet-bindend, maar wordt wel vaak opgevolgd.

Het betreft het hoger beroep tegen Souris R. Hij wordt verdacht van de moord op Alex Wiegmink in 2003. De politie heeft bekentenissen ontlokt aan R. tijdens een Mr Big-achtige undercoveroperatie. Bij zo’n operatie ensceneert de politie een criminele organisatie rondom een verdachte. De verdachte wordt daarbinnen uitgelokt een bekentenis te doen. De methode is omstreden, omdat ze de kans op een valse bekentenis kan vergroten.

De bekentenissen die op deze manier zijn verkregen, zijn gebruikt in de rechtszaak. De advocaat-generaal stelt nu dat het hof onvoldoende heeft toegelicht waarom de Mr Big-methode in dit geval toelaatbaar was. De adviseur van de Hoge Raad wil dat de „verklaringsvrijheid”, „rechtmatigheid van de methode” en de „betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen” zorgvuldig worden beoordeeld. Dat is volgens hem nu niet gebeurd.

Opsporing Verzocht

Alex Wilmink werd in 2003 om het leven gebracht in het Gelderse natuurgebied de Posbank. De moord bleef jarenlang onopgelost. In 2016 werd aandacht aan de zaak besteed bij Opsporing Verzocht. Een van de twee verdachten, Frank S., meldde zich na de uitzending en legde een bekentenis af bij de politie. De man noemde hierbij ook de naam van een tweede dader, Souris R., die daarop werd gearresteerd. De undercoveroperatie tegen R. liep op dat moment al.

In 2017 werden Frank S. en Souris R. respectievelijk veroordeeld tot veertien en zestien jaar cel. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak wordt op 17 december verwacht.

