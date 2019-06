45 strijders omgekomen bij gevechten in Syrische provincie Hama

Gevechten tussen regeringsgezinde strijders en opstandelingen van de jihadistische organisatie Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hebben dinsdag aan 45 mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau AFP op basis van informatie van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De gevechten vonden plaats in het noorden van de provincie Hama.

HTS is de opvolger van Al-Qaeda in Syrië, en heeft delen van het land in handen. In het gebied aan de rand van Hama kwamen zaterdag volgens het Observatorium nog 35 mensen om het leven, zowel opstandelingen als regeringsgezinde strijders. Sindsdien leken de gevechten in het gebied enigszins geluwd.

Aanvallen

HTS-strijders openden dinsdag bij zonsopkomst de aanval op regeringsposten. Het leger wist die aanval af te weren, stelt zowel het Observatorium als het Syrische staatspersbureau SANA. Desondanks waren onder de doden ook veertien mensen van regeringszijde.

Het regime van de Syrische president Bashar al-Assad voerde volgens het Observatorium dinsdag opnieuw luchtaanvallen uit boven het noorden van Hama en de naastgelegen provincie Idlib. Die aanvallen zouden daaraan voorafgaand ongeveer een etmaal gestaakt geweest zijn.

HTS heeft delen van de provincie Aleppo en het grootste deel van Idlib in handen. De organisatie wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een raketaanval op het dorp Al-Wadihi waarbij twaalf burgers omkwamen. Het dorp, ten zuiden van Aleppo, is in handen van de regering.