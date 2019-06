Man krijgt 21 maanden cel voor delen beelden aanslag Christchurch

Een man in Nieuw-Zeeland, Philip Arps, is veroordeeld tot 21 maanden cel voor het delen van de livestream van de aanslag op twee moskeeën in Christchurch. Dat meldt persbureau Reuters.

De schutter, hoofdverdachte Brenton Tarrant (29), zond van zijn aanslag live beelden uit op Facebook. De rechts-extremistische Arps heeft deze beelden gedeeld met zo’n dertig mensen. Ook heeft Arps een bewerkte variant van de beelden gedeeld, waarin de opmaak van een videospel was toegepast. Hierop werd het aantal doden bijgehouden en was een kruisrichtpunt ingevoegd.

Nieuw-Zeeland heeft het delen van beelden van de aanslag strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van ten hoogste veertien jaar. Arps noemde de beelden tijdens de rechtszaak„geweldig”, meldt een Nieuw-Zeelandse radio volgens Reuters. De rechter oordeelde daarop dat „al het bewijs dat ik hier voor me heb, wijst erop dat je geen berouw voelt tegenover de moslimgemeenschap”.

Varkenshoofd bij Al Noor moskee

De 44-jarige Arps was bekend bij de politie. Hij kreeg onder andere in 2016 800 dollar (463 euro) boete voor „aanstootgevend gedrag” omdat hij een bloedig varkenshoofd bij de Al Noor-moskee in Christchurch achterliet. Al Noor was ook één van de doelwitten van de schietpartij afgelopen maart.

De Australiër Brenton Tarrant, die het vermoorden van 51 mensen en terrorisme ten laste is gelegd, heeft vorige week geclaimd onschuldig te zijn.

