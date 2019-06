12 doden door aardbeving in zuiden China

Bij een aardbeving met een kracht van 6,0 zijn maandagavond twaalf mensen om het leven gekomen in de zuidelijke helft van China. Ook raakten zeker 134 mensen gewond. Dat meldt persbureau AFP.

Er zijn nog reddingswerkzaamheden gaande, mogelijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op. Zo’n 100.000 mensen in de stadsprefectuur Yibin zijn getroffen. Er wonen 5,5 miljoen mensen in Yibin, dat ligt in de provincie Sichuan. Door de krachtige aardbeving stortte onder andere een hotel in. Meerdere wegen raakten beschadigd en er zijn 73 huizen ingestort.

Op sociale media delen mensen foto’s van de grote scheuren in gebouwen en woonhuizen. Ook worden er beelden van de reddingsacties gedeeld:

A 6.0-magnitude #earthquake rattled Changning county of Yibin city in Southwest China's Sichuan province. At least 11 were killed and 123 injured. pic.twitter.com/vqUuxtsxXl — China Daily (@ChinaDaily) June 18, 2019

Er zijn nog zeker zestig naschokken geteld, meldt het persbureau. De sterkste met een kracht van 5,1. De beving vond plaats 16 kilometer onder het aardoppervlak. Dat wordt beschouwd als ondiep. Aardbevingen die relatief hoog in de aardkorst plaatsvinden, kunnen veel schade veroorzaken aan infrastructuur en gebouwen.

De beving was zeker niet de sterkste die de provincie ooit heeft gezien. In 2008 kwamen door een aardbeving in de provincie Sichuan bijna 90.000 mensen om het leven. Deze ramp vond zo’n vierhonderd kilometer van de Yibin plaats.