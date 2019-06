Zeker dertig doden bij aanslagen Nigeria

Bij een drievoudige bomaanslag in de Nigeriaanse stad Konduga zijn zondagavond ten minste dertig doden gevallen, en raakten veertig mensen gewond. De aanslag is volgens AFP het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Het is volgens het persbureau één van de dodelijkste aanslagen in de noordoostelijke regio in maanden.

Drie zelfmoordterroristen bliezen zich zondagavond op voor een gebouw waar op dat moment een voetbalwedstrijd werd uitgezonden. Er waren veel mensen op de been, omdat het nationale elftal van Nigeria in de Africa Cup uitkwam tegen Senegal.

Islamitisch kalifaat

In de deelstaat Borno in het noordoosten van Nigeria vinden regelmatig aanslagen plaats. Boko Haram probeert al ruim tien jaar op gewelddadige wijze een islamitisch kalifaat af te dwingen in Nigeria, en heeft daarbij al zeker 30.000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Bijna twee miljoen mensen zijn gevlucht voor het geweld.

Er worden zo nu en dan ook aanslagen gepleegd in buurlanden Kameroen, Niger en Tsjaad. Vorige week bestormden strijders een Kameroens eiland in het Tsjaadmeer. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven.

