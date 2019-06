Xi nog deze week naar Noord-Korea voor ontmoeting met Kim Jong-un

De Chinese president Xi Jinping brengt nog deze week een staatsbezoek aan Noord-Korea. Dat meldt staatspersbureau Xinhua. Op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is Xi aanstaande donderdag en vrijdag in Pyongyang.

Het wordt niet de eerste keer dat de leiders elkaar treffen, maar tot nu toe gebeurde dat telkens op Chinees grondgebied. In 2018 reisde Kim liefst vier keer per gepantserde trein naar Beijing. Dat Xi nu de tegenovergestelde richting op gaat is uitzonderlijk. Hij is de eerste Chinese president sinds Hu Jintao in 2005, die een bezoek brengt. Hu bezocht toen Kims vader Kim Jong-il.

Bondgenoten

In het Japanse Osaka komt volgende week de G20 bij elkaar: een groep van de negentien sterkste economieën, aangevuld met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Tijdens die top staat een ontmoeting tussen Xi en de Amerikaanse president Donald Trump op de agenda. Die laatste heeft in de afgelopen anderhalf jaar twee ontmoetingen met Kim gehad.

De Noord-Koreaanse leider is niet tevreden met de uitkomst van zijn laatste ontmoeting met Trump, zo liet hij blijken bij zijn bezoek aan Rusland.

De laatste top maart dit jaar mislukte. Zonder een gezamenlijke verklaring te ondertekenen, verlieten Kim en Trump het Vietnamese Hanoi. In april was Kim in Vladivostok, voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. China is in de regio veruit de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea, en op geopolitiek niveau een van de weinige bondgenoten van het regime.

Het heeft zich niettemin aangesloten bij internationale sancties tegen het buurland, die bedoeld zijn om Noord-Korea’s nucleaire activiteit een halt toe te roepen. Dat nucleaire programma was ook onderwerp van gesprek bij de twee gesprekken die Kim en Trump met elkaar voerden.