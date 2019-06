Wachten op sneller internet voor het betere cloudgamen

Gamen vanuit de cloud, op alle schermen, zonder dure technologie: ‘cloudgaming’ was vorige week het toverwoord op de belangrijke E3-gamebeurs in Los Angeles. Microsoft was er, natuurlijk, met zijn aanstaande xCloud-dienst; mindere god Bethesda, die met softwareplatform Orion streamingtechnologie wil verbeteren, en het Franse Ubisoft, dat met zijn nieuwe game-abonnement wil meeliften op andermans cloud.

Google, nieuw op de gamemarkt, maakte dit jaar furore met revolutionaire plannen voor clouddienst Stadia. Net vóór E3 maakte het een datum bekend: november 2019. De details bleken wat bescheiden.

Ten eerste: je hebt voorlopig 129 euro aan hardware (controller, streamapparaat voor tv) nodig. De games moeten apart worden aangeschaft; het aanbod is karig, veel minder dan de 750 spellen van PlayStation Now en de 3.500 games die Microsoft belooft voor xCloud. De dienst zelf is gratis, tenzij je 10 euro per maand bijlegt voor beter beeld en een paar spellen.

„Google doet niks dat niet al vijf keer geprobeerd is”, zegt Doki Tops over de telefoon vanuit E3. Zijn Nederlandse Utomik zit tussen cloudgaming en abonnement in: je downloadt wat je nodig hebt om op dat moment te spelen. „Iedereen komt er uiteindelijk achter dat je tóch een kastje nodig hebt.” Anders kan je niet garanderen dat gebruikers een goede ervaring hebben op een smart-tv.

Heeft cloudgaming toekomst? Ja, zegt Tops. Maar niet zó. „Denk je dat je in de trein op je mobiel de snelheid bereikt om Stadia te gebruiken? Of op je hotel-wifi?” Je kan beter je Nintendo meenemen, bedoelt hij maar.

Lees ook: Sneller 5G-netwerk al in 2022 beschikbaar

Snel 5G kan dat oplossen. Tops denkt dat de drang van providers om 5G te verkopen een rol speelt in de opkomst van cloudgaming. Marktonderzoeker Newzoo schat dat het nog tien jaar duurt voordat 5G goed genoeg is voor gaming. En Amerikaanse gamers klagen: de maximale beeldkwaliteit (4K) van Stadia vereist een snelheid van 35 MB/s. Na 65 uur gamen, de gemiddelde speeltijd van grote games, heb je de maandelijkse datalimiet van veel Amerikaanse internetabonnementen thuis bereikt.

En wat betekent het voor de modders die zelfgemaakte toevoegingen aan games uitwisselen als je niet meer kan downloaden? Draait het verdienmodel voortaan om speeltijd, wat ‘eeuwigdurende’ games prioriteert boven artistiekere? Sony verdient al jaren een bescheiden bedrag aan cloud-abonnementsdienst PlayStation Now. Microsoft meldt dat xCloud niet alleen gaming omvat, maar ook de mogelijkheid games te streamen vanaf je Xbox.

Dergelijke ‘hybride’ diensten, zegt Tops, zijn meer levensvatbaar. „Cloudgaming is nu 5 procent van de tijd een optimale ervaring.” Een toegevoegde waarde als het toevallig goed uitvalt voor de gamer, ja. „Maar niet als de essentie van je dienst.”