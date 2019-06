VVD’er Schuiling nieuwe burgemeester Groningen

Koen Schuiling (VVD, 60) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Dat heeft de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Groningen maandagavond bekendgemaakt.

Schuiling is de opvolger van Peter den Oudsten (PvdA) die vanaf 2015 burgervader was van Groningen, waarvan het laatste jaar na een gemeentelijke herindeling als waarnemend burgemeester. Den Oudsten was sinds 1951 de tiende PvdA-burgemeester op rij van de zesde grootste gemeente van Nederland. Met Schuiling komt er een einde aan bijna zeventig jaar PvdA-burgemeesterschap.

Foto Peter van Aalst/Gemeente Den Helder

De oud-wethouder van Groningen en huidig burgemeester van Den Helder past volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja (GroenLinks) binnen de profielschets die de gemeente had uitgeschreven. Zij omschreef Schuiling als een burgemeester „met ontzettend veel bestuurlijke ervaring”, „een hart” voor Groningen en veel ervaring met de openbare orde en veiligheid.

Werk aan de winkel

Voor Schuiling is er werk aan de winkel in Groningen. Door de herindeling ligt een groot deel van de gemeente in aardbevingsgebied. De zware beving van mei in Westerwijtwerd werd zelfs gevoeld in de stad Groningen. Duizenden panden moeten in de komende jaren worden versterkt en hersteld.

Ook moet er flink bijgebouwd worden in de stad. De snel groeiende stad trekt innoverende bedrijven en tienduizenden studenten. Meer dan de helft van de ruim 200.000 inwoners is onder de 35 jaar. En de groei van de stad zet naar verwachting door tot 250.000 inwoners. Daardoor staat ook de verbinding met de rest van Nederland hoog op de agenda.

Ondanks de sterke economische positie van Groningen in de regio, kampt de stad met grote ongelijkheid. Een op de zes kinderen groeit op in armoede. De werkloosheid is in Groningen hoog.

Hoe de stemming is verlopen blijft geheim. Schuilings benoeming moet nog bekrachtigd worden door de ministerraad, maar dat is doorgaans een formaliteit.