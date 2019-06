Egyptische ex-president Morsi overleden in de rechtbank

Mohamed Morsi, de voormalige president van Egypte, is maandag op 67-jarige leeftijd overleden. Volgens de Egyptische staatsomroep viel Morsi flauw in een rechtszaal, waarna hij stierf. Morsi leidde Egypte van juni 2012 tot hij door het leger werd afgezet in juli 2013. Hij was lid van de inmiddels verboden Moslimbroederschap.

Of Morsi daadwerkelijk in de rechtszaal is overleden is onduidelijk. Volgens een bron van Al Jazeera was Morsi aan het woord in de rechtszaal toen hij plots „heel druk” werd en vervolgens flauwviel. De oud-president zou hierna naar het ziekenhuis zijn gebracht, waar hij overleed.

Mohammed Sudan, een leider van de Moslimbroederschap in Londen, noemt de dood van Morsi „moord met voorbedachten rade”, schrijft persbureau AP. Volgens Sudan mocht Morsi in de gevangenis geen bezoek ontvangen en had hij geen toegang tot medicijnen.

Protesten en staatsgreep

Morsi werd na de Arabische lente democratisch verkozen. Hiermee kwam in 2012 een einde aan het dertig jaar lange regime van Hosni Mubarak. Maar ook Morsi was niet geliefd onder de Egyptische bevolking, onder meer omdat hij te weinig zou doen aan de miserabele economische situatie en de toegenomen onveiligheid.

Een ernstig tekort aan benzine deed de situatie escaleren en miljoenen Egyptenaren gingen de straat op om Morsi’s vertrek te eisen. In 2013 werd hij middels een militaire staatsgreep uit zijn functie gezet. Sindsdien wordt Egypte geleid door de voormalige opperbevelhebber van het leger, Abdul Fatah al-Sisi.

Morsi zit al sinds het einde van zijn presidentschap vast. Hij werd eerder veroordeeld tot een levenslange celstraf voor onder meer spionage voor Hamas. Het Hof van Cassatie oordeelde in 2016 dat de zaak moest worden overgedaan, maar Morsi kwam niet meer op vrije voeten. Maandag was hij in de rechtbank om zich te verantwoorden in een zaak over spionage.