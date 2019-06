Voormalig FPÖ-leider Strache niet naar Europees Parlement

De voormalig vicekanselier van Oostenrijk Heinz-Christian Strache gaat toch niet naar Brussel namens zijn partij FPÖ. Dat heeft hij maandagochtend bekendgemaakt. Een rel met Strache in de hoofdrol zorgde er vorige maand voor dat de regering van bondskanselier Sebastian Kurz viel, maar dat weerhield de Oostenrijkers er niet van om Strache met 45.000 voorkeursstemmen het Europees Parlement in te stemmen.

In Oostenrijkse media wordt gespeculeerd over de reden van het weigeren van de Brusselse zetel door Strache. Volgens Der Standard zou hij een deal hebben gesloten met zijn eigen partij: als hij bereid was af te zien van een Europese zetel, zou zijn vrouw een mooie plaats krijgen op de nationale kieslijst van FPÖ. Volgens de krant Kronen Zeitung zou Strache zelf een toppositie op de FPÖ-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in Wenen beloofd zijn.

Strache ontkent die beschuldigingen in een video op Facebook: „Dit is een persoonlijke beslissing en daar is geen politieke rekensom aan vooraf gegaan.” Hij zegt dat hij zich als „gewoon” partijlid in zal blijven zetten voor de FPÖ.

Strache zegt dat hij zich pas weer in de politiek wil mengen, zodra Ibiza-gate is opgehelderd. Daarmee wordt verwezen naar publicaties over en video’s van Strache, die op het Spaanse eiland met een Bosnische dame overlegt en overheidsopdrachten aanbiedt in ruil voor steun aan zijn partij. De vrouw deed zich voor als het nichtje van een Russische oligarch. In opdracht van wie ze dat deed, is nog altijd onduidelijk.

Val regering

Toen dat aan het licht kwam moest de extreem-rechtse FPÖ noodgedwongen de regering verlaten, waarna die niet veel later sneuvelde. In september zijn er nieuwe verkiezingen in Oostenrijk. Tot die tijd is er een interim-regering, onder leiding van de partijloze Brigitte Bierlein.

Strache heeft de onthullingen bij zijn aftreden omschreven als „catastrofaal”, maar houdt vol dat hij niets illegaals heeft gedaan. Niettemin is door justitie in Oostenrijk vorige week een strafrechtelijk onderzoek naar Strache aangekondigd.