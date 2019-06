Voor de vrouw is er enorme vooruitgang in Saoedi-Arabië

Ik had vandaag willen beginnen met de opening van een nachtclub in Jeddah, alcoholvrij natuurlijk en waarschijnlijk ook op ander vlak niet te vergelijken met Mon Chéri en dergelijke hier in Rotterdam. Toch spectaculair. „Een respectabele disco”, heette de club in de media, en hij was duidelijk een product van de brood-en-spelenpolitiek van de Saoedische kroonprins die ook al Amerikaans showworstelen naar zijn land heeft gehaald. Maar een nachtclub, hoe respectabel ook, was toch een stap te ver voor veel burgers, die op Twitter de terugkeer van de religieuze politie eisten. De Amusements Autoriteit – ja, die heeft Saoedi-Arabië tegenwoordig – ontkende vervolgens een vergunning te hebben gegeven, en sprak van een „ontoelaatbare overtreding”. Dus hij is niet opengegaan.

Ik sprak een ruime week geleden Sheikha Aldosary, een Saoedische dertigster, in Amerika geboren en opgeleid maar in 2016 naar Saoedi-Arabië verhuisd. Dosary was hier voor de Global Entrepreneurship Summit. Ze heeft een project in Riad opgezet, SaudiWomenStories.com, om vrouwen een stem te geven, weerbaar te maken en op ideeën te brengen voor een carrière. Dat project omvat, onder veel andere, verhalen, video’s en podcasts – bijvoorbeeld tot dusverre van een vrouw die een duikschool heeft opgericht, en een zakenvrouw die marketingtechnieken doceert. Verhalen zoals die niet in de officiële media komen, onderstreepte ze.

Deze column gaat niet over politiek en niet over arrestaties. We respecteerden de rode lijnen (=de kroonprins); u begrijpt wel waarom. Maar ik wilde hoe dan ook van haar horen wat er is veranderd in Saoedi-Arabië op maatschappelijk gebied. Heeft het grote veranderplan Vision 2030 vooruitgang opgeleverd?

„Ja, het land is opgebloeid. De sfeer is meer ontspannen. De religieuze politie is verdwenen, je hoeft geen hoofddoek meer te dragen. Je kleren hoeven niet meer zwart te zijn. Er zijn concerten, er is entertainment.” In de kleinere steden, die conservatiever zijn, is dat vaak een probleem, zei ze – zie de bezwaren tegen de nachtclub – maar voor protest is er meestal geen ruimte.

Vrouwen kunnen nu overal werken. „Niet alleen meer achter de kassa in een supermarkt. Een vrouw is directeur van de beurs, er is enorme vooruitgang.” Maar, vroeg ik, hebben die conservatieve families daar dan geen bezwaar tegen? „Er zijn diverse redenen waarom dat is veranderd. Het leven is erg duur, werkende dochters brengen een salaris binnen. Vroeger mocht je vaak op je werk geen gezichtssluier voor, en dat mag nu wel. En ten slotte is er groepsdruk: stel je voor, je vriendinnen van school gaan uit en jij moet binnen blijven.”

Van het front van de mannelijke voogd die elke vrouw moet hebben, is ook verbetering te melden. In 2013, toen ik voor het laatst in Saoedi-Arabië was, had de regering al besloten dat vrouwen geen toestemming meer hoefden te hebben als ze wilden studeren of werken. Maar in de praktijk werd dat besluit niet uitgevoerd. „Nu wel. Vorig jaar is alle publieke instanties duidelijk gemaakt dat ze de voogd niet om toestemming mogen vragen.”

„Er is tegenwoordig een heleboel discussie over de voogd – ook in de media, die door de regering worden gecontroleerd. Ik denk dat hij wordt afgeschaft. Maar wat er ook gebeurt, wie een strikte familie heeft, zal altijd problemen hebben. Het is hier nu eenmaal anders dan in het Westen.”

„Jullie weten niet hoe gelukkig jullie hier zijn. Dit land moet overal worden toegepast.”

