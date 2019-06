Verenigde Naties: 9,7 miljard mensen op aarde in 2050

De Verenigde Naties (VN) verwachten dat de aarde in 2050 door zo’n 9,7 miljard mensen wordt bevolkt. Dat blijkt uit een rapport dat de VN maandag hebben gepubliceerd. Nu telt de wereldbevolking nog 7,7 miljard mensen.

India heeft naar verwachting tot 2050 de sterkste bevolkingsgroei van landen wereldwijd en lost binnen tien jaar China af als meest bevolkte land ter wereld. Ook de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hebben een belangrijk aandeel in de groei van de wereldbevolking. Onder meer de Democratische Republiek Congo, Ethiopië en Tanzania behoren volgens de VN tot de landen met de snelst groeiende bevolkingen.

De groei neemt volgens het rapport in de komende jaren wel af in snelheid. Dat komt vooral door een daling van het aantal geboorten. Op dit moment ligt dat gemiddelde op 2,5 per vrouw, in 2050 zal dit zijn afgenomen tot 2,2 geboorten. Twintig jaar geleden lag het gemiddelde wereldwijd nog op 3,2 kinderen per vrouw.

Vergrijzing

In het rapport wijzen de Verenigde Naties ook op de gevolgen van wereldwijde vergrijzing. In 2050 behoort een op zes mensen tot de 65-plussers. Dat geldt nu voor een op de elf mensen. In sommige regio’s, waaronder Azië en Latijns-Amerika, zal het aantal ouderen in de komende 30 jaar verdubbelen.

Volgens het rapport is in 2050 mogelijk een kwart van de Europeanen 65 jaar of ouder. Dit heeft financiële gevolgen voor landen, met hogere kosten voor onder meer volksgezondheid en pensioenen. Ook de algehele levensverwachting zal verder toenemen - van 64,2 jaar in 1990 tot 77,1 jaar in 2050, al blijft die groei in armere landen achter.

De VN kijken in het rapport ook verder dan 2050. De organisatie verwacht dat de wereldbevolking in het jaar 2100 uit 11 miljard mensen bestaat.