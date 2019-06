Spanje en China na gelijkspel door naar achtste finales WK

Spanje en China hebben zich door een 0-0 gelijkspel maandag allebei verzekerd van een plek in de achtste finales op het WK in Frankrijk. In Le Havre waren de Spaanse vrouwen sterker, maar kwamen zij niet tot scoren. Duitsland won in dezelfde poule met 4-0 van WK-debutant Zuid-Afrika en eindigt als eerste in groep B.

Spanje en China wisten van tevoren dat een gelijkspel voor beide landen genoeg zou zijn voor een plek in de volgende ronde. Toch was Spanje wel degelijk op zoek naar de winst. Ondanks het veldoverwicht bleef het 0-0. China gaat als een van de vier beste nummers drie door, Spanje is de nummer twee in groep B.

Zuid-Afrika - Duitsland

Duitsland gaat als groepswinnaar door naar de achtste finale. In Montpellier was het Duitse team veel te sterk voor Zuid-Afrika. Voor rust stond het al 3-0, in de tweede helft scoorde Lina Magull het laatste doelpunt. Duitsland kreeg in de drie groepsduels geen enkel doelpunt tegen.