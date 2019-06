Telecomondernemer Drahi koopt kunstveilinghuis Sotheby’s

Kunstveilinghuis Sotheby’s is maandag gekocht door BidFair USA, een bedrijf van media- en telecomondernemer Patrick Drahi. De overname kost 3,7 miljard dollar (3,3 miljard euro). Sotheby’s verdwijnt hiermee van de beurs en komt weer in privébezit.

Drahi betaalt 57 dollar per aandeel (50,72 euro), wat 61 procent meer is dan de marktwaarde van afgelopen vrijdag. De aandelenprijs van het veilinghuis schoot maandag dan ook 57 procent omhoog nadat bekend werd dat het bod was geaccepteerd.

Philips

De 55-jarige Drahi is onder andere oprichter van telecombedrijf Altice, dat aan de Amsterdamse beurs staat genoteerd. Hij begon zijn werkzame leven als internationale marketeer bij Philips, in 1988. „Ik ben vereerd”, zegt Drahi in een verklaring over de acquisitie. „Sotheby’s is een van de meest elegante en ambitieuze merken ter wereld.” „Ik heet hem welkom bij de familie, namens iedereen bij Sotheby’s”, zegt directeur Tad Smith.

In het eerste kwartaal van 2019 maakte Sotheby’s een verlies van 7,1 miljoen dollar (6,4 miljoen euro), de omzet daalde met 15 procent naar 923 miljoen dollar. Vooral het gebrek aan topkunst leidde tot de tegenvallende resultaten.

Het veilinghuis is in 1744 opgericht in Londen en maakte in 1955 de stap naar de internationale markt, met een uitbreiding naar New York. In 1988 maakte het bedrijf zijn beursgang. Tegenwoordig heeft Sotheby’s veilinglocaties in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.