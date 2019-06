Rechts-radicale politicus Dries Van Langenhove vervolgd door Belgische justitie

Het pas gekozen parlementslid Dries Van Langenhove, oprichter van de Vlaamse radicaal-rechtse jongerengroep Schild & Vrienden, is maandag opgepakt en verhoord door een onderzoeksrechter in Gent. Hij is voorwaardelijk vrij, maar wel formeel in verdenking gesteld wegens inbreuken op de racismewet, de wapenwet en de negationismewet – die het ontkennen van de Holocaust verbiedt. Volgens zijn advocaat ontkent Van Langenhove alles wat hem ten laste wordt gelegd, zo meldt De Standaard.

Van Langenhove kwam in september in opspraak na een tv-reportage van het Vlaamse actualiteitenprogramma Pano. Die toonde dat leden van Schild & Vrienden, onder wie Van Langenhove, in geheime groepen op internet memes deelden met racistische, antisemitische en seksistische ‘grappen’. Ook kwamen foto’s naar buiten van leden die met wapens poseerden.

Bezoek aan kazerne verplicht

Het parket begon na de uitzending een strafonderzoek naar Van Langenhove en andere sympathisanten van de jongerengroep. In dat kader werden al huiszoekingen uitgevoerd, onder meer bij Van Langenhove, en werd computermateriaal en een camera in beslag genomen. Nu het materiaal geanalyseerd is, werd besloten Van Langenhove en enkele anderen te verhoren.

Hij werd vanochtend vroeg opgepakt en in de middag weer vrijgelaten. Eén van de opgelegde voorwaarden voor vrijlating is dat Van Langenhove de Dossin-kazerne in Mechelen, een herinneringsplaats aan de Holocaust, moet bezoeken.

‘Intimidatiepoging’

Van Langenhove was tijdens de landelijke verkiezingen in mei onafhankelijk kandidaat op de lijst van het Vlaams Belang en werd daarbij verkozen. Hij legt donderdag de eed af als federaal parlementslid. Wie in het parlement zetelt, heeft in principe parlementaire onschendbaarheid: hij kan niet worden aangehouden of voor de rechter gedaagd worden zonder toestemming van het parlement. Voor Van Langenhove geldt dat volgens het parket niet, omdat het onderzoek werd ingezet voor hij parlementslid was. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken spreekt van een „intimidatiepoging door het gerecht”, meldt De Standaard. „Wij blijven geloven in de onschuld van Dries Van Langenhove, tot bewijs van het tegendeel.”