P!nk is stoer, acrobatisch en niet om aan te horen

Pop P!nk. Gehoord 16/6 Johan Cruijff Arena, Amsterdam. ●●●●●

Was er ooit een grotere galmbak dan de Johan Cruijff Arena? Met alle respect voor de grootste voetballer die Nederland ooit kende, maar zijn stadion is ongeschikt voor popmuziek. De slechte reputatie die het voetbalpaleis genoot nam nieuwe vormen aan bij de Amerikaanse popzangeres P!nk, die haar big voiced tough chick music met ongekende bombast naar de 52.000 bezoekers liet rondpompen. Gebonk, gegalm, gegier en flarden tegen de achterwand teruggekaatste muziek waren het bijna ondraaglijke gevolg.

De schaalvergroting bij de alsmaar populairdere P!nk heeft één voordeel. Acrobatiek is een voornaam onderdeel van haar optreden en hoe groter de zaal, des te ruimer haar speelveld. Het blijft spectaculair hoe de 39-jarige zangeres op het eind van de show aan kabels door het stadion zwiert, voor de acrobatische buitelingen van een volleerd circusartiest. In Ahoy deed ze die truc tien jaar geleden al en in de Arena was het opnieuw de showstopper.

Gebruiksmuziek

P!nk maakt gebruiksmuziek bij uitstek, van de opener ‘Get the Party Started’ tot haar niet te verbeteren hit ‘So What’ uit 2008, die dienst deed als soundtrack bij haar stadionvullende salto. Voordeel was dat haar achtergrondzangeressen een groot deel van de vocalen konden opvangen, zodat P!nk al zwierend alle aandacht aan haar vliegbewegingen kon geven. Al twee keer eerder hing ze zondag in de touwen: bij haar entree ondersteboven zingend aan een enorme kroonluchter en tijdens ‘Secrets’ in een intieme een-twee met een mannelijke acrobaat.

Stoer was ze in ‘Revenge’, over de zoete wraak op ex-geliefden. Intiem werd het in ‘Walk Me Home’, alleen met een gitarist op het middenpodium, al was ook hier het geluid om op te schieten. Regelmatig overschreeuwde ze zichzelf, bijvoorbeeld toen ze in ‘F**ckin’ Perfect’ een punt wilde maken over schoonheid die van binnen zit. Eén verzoek voor de volgende keer: mag die herrie zachter?