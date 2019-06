Perfect gerecht! Op de ingrediënten na

Even flink stoten met de lepel en dan krak! er doorheen. Het smeuiige, zachte, koele van de vanillepudding die samen met de harde warme caramellaag zo’n hemels contrast vormt. Crême brulée. Mmm! zeiden we en verder even niets. En toen we weer praten konden zeiden we: wat een zegen dat dit restaurant niet bezweken is voor de verleiding die blijkbaar door veel koks gevoeld wordt om gerechten op te sieren met eigen vindingen. Fruit in de vanillepudding. Chocolade. Een miezerig dun suikervliesje.

Dit gerecht, zo zeiden we tegen elkaar, is een volmaakt gerecht. Je moet niets aan het oorspronkelijke idee veranderen, maar eenvoudigweg doen wat er bedoeld is. Een gebonden vanillecrême, gekoeld, daar overheen suiker en die branden.

Welke gerechten zijn nog meer zo volmaakt in zichzelf?

Oeuf dur mayonnaise, zei de disgenoot die in Parijs gewoond heeft en sowieso zeer Frans georiënteerd is. Inderdaad, dat kan ook op de lijst, een hardgekookt ei met échte mayonaise – geen zuurzoete fritessaus of zoiets.

Asperges met ei, ham en botersaus. Kun je ook niets aan verkeerd doen en is volmaakt.

Sole meunière, zei de Fransman, een in bloem gewentelde tong die daarna in roomboter wordt gebakken. Niets meer aan doen. Perfect.

En zuurkool? Zou volmaakt kunnen zijn, als je het gewoon zo maakt zoals, zeg, een Paul Bocuse wil en niet met ananas, rozijnen, kerrie of weet ik wat in de weer gaat. Maar toch: nee, te gevoelig voor de verkeerde uitvoering en te weinig gestandaardiseerd.

Aardbeien met slagroom! Ook op de lijst (mits de aardbeien natuurlijk niet van die zure, halfwitte, keiharde enz)

Ingrediënten zijn probleemveroorzakers

Steak frites, zei de Fransman. Hm, dat weet ik niet. Op zichzelf goed voor deze lijst want volmaakt in zijn eenvoud, maar wel gevoeliger voor matige koks en matige leveranciers. Iedereen heeft wel eens een gebakken inlegzool met lucifershoutjes gekregen na het opgeven van deze bestelling. Het volmaakte gerecht zou misschien niet al té ingrediënt afhankelijk moeten zijn. Maar als je zo gaat beginnen bergt alles een gevaar in zich, want je kunt ook asperges krijgen die bijna naar niets smaken omdat ze al jeweetniethoelang geschild en al hebben liggen uitdrogen in een bakje.

Na een poosje merk je dat niet de koks, maar de ingrediënten de probleemveroorzakers zijn bij volmaakte gerechten. Insalata caprese is volmaakt, maar niet als je gummi mozzarella en waterbomtomaat hebt, en heel vaak is dat nu juist precies wat je krijgt.

Het volmaakte gerecht bestaat wel. Maar vindt maar eens de volmaakte ingrediënten. Inkopen doen, dát is het moeilijkste wat er is.