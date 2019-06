Ontwerpster en actrice Gloria Vanderbilt (95) overleden

Mode-icoon en ontwerpster Gloria Vanderbilt is maandag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zoon en journalist Anderson Cooper bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Volgens Cooper is zijn moeder overleden aan de gevolgen van vergevorderde maagkanker. Vanderbilt speelde toneel en schilderde veel.

Vanderbilt was een telg uit een van de meest vooraanstaande families in de Verenigde Staten. Zij was een nazaat van de steenrijke magnaat Cornelius Vanderbilt. In de jaren zeventig werd zij bekend als modeontwerpster. Ze bracht onder andere een lijn spijkerbroeken uit in een moderner, strakker model dan dat tot dan toe op de markt was. Later bracht zij een damesparfum uit met haar naam dat nog steeds veel wordt verkocht.

Frank Sinatra

Vanderbilt kreeg veel media-aandacht, niet alleen vanwege haar ontwerpen maar ook vanwege haar onstuimige privéleven. Zo zou zij relaties hebben gehad met bekende mannen zoals Marlon Brando en Frank Sinatra. De socialite trouwde vier keer, het meest recent met Wyatt Emory Cooper in 1963. Met Cooper kreeg zij twee kinderen, onder wie CNN-nieuwslezer Anderson Cooper. Over haar liefdesleven publiceerde Vanderbilt in 2004 een boek. In 2016 verscheen Cooper in de HBO-documentaire Nothing Left Unsaid, over het leven van Vanderbilt.

„Gloria Vanderbilt was een bijzondere vrouw die van het leven hield en dit op haar eigen wijze invulling gaf”, aldus Cooper maandag.