Minister neemt islamitische hogeschool in Rotterdam bevoegdheid af

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) heeft maandag de lesbevoegdheid afgenomen van de Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS). De islamitische hogeschool in Rotterdam functioneert op financieel en bestuurlijk vlak onvoldoende.

De EIUAS mag zich geen hogeschool meer noemen en is niet langer bevoegd om studenten een graad te verlenen. Sinds februari werd er door een faillissement al geen les meer gegeven. Het besluit van de minister betekent dat, mocht de EIUAS een doorstart willen maken, de school eerst opnieuw accreditatie moet aanvragen.

Faillissement

De EIUAS stond al langer op de radar van de Inspectie van het Onderwijs. In 2016 deed de FIOD onderzoek naar mogelijke fraude bij fondsenwerving. Daarop startte de onderwijsinspectie een eigen onderzoek naar de gevolgen van de fraudezaak voor de hogeschool.

Een jaar later werd geconcludeerd dat de bestuurlijke en financiële gang van zaken niet deugde, een tweede inspectierapport dit najaar maakte duidelijk dat de school op beide vlakken onvoldoende was verbeterd. De begroting zou niet realistisch zijn geweest en er heerste onduidelijkheid over wie er in het stichtingsbestuur zaten. De instelling kreeg drie maanden de tijd om alles op orde te brengen.

De hogeschool werd begin dit jaar door de rechter failliet verklaard op verzoek van vijf werknemers. Drie leerkrachten en twee andere personeelsleden hadden gezamenlijk nog ruim 100.000 euro aan salaris tegoed. Aan de instelling werd onder meer de hbo-bachelor islamitische theologie en de hbo-master islamitische geestelijke zorg gedoceerd.