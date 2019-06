Kwart vindt alternatieve geneeswijzen even waardevol als reguliere

Een kwart van de Nederlanders hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere behandelmethoden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Vooral vrouwen waarderen alternatieve zorg, zij bezoeken ook vaker een alternatieve genezer dan mannen. 38 procent van de Nederlanders vindt dat een of meerdere alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het basispakket.

De meest bezochte alternatieve genezers zijn osteopaten, chiropractors en acupuncturisten. Opvallend is dat minder hoogopgeleiden zeggen waarde te hechten aan alternatieve geneeswijzen, maar hier wel vaker gebruik van maken dan laagopgeleiden. Vermoedelijk heeft dit te maken met de kosten die bij de methoden komen kijken. Het is tegenwoordig wel mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten die de kosten dekt.

Alternatieve geneeswijzen zijn behandelmethoden waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is. ‘Genezers’ zijn vaak geschoold met een particuliere beroepsopleiding en hebben meestal geen diploma als arts. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat de meerderheid van de volwassen Nederlanders vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben. De meningen zijn verdeeld over wat voor diploma dit moet zijn:

Bezoekers van alternatieve genezers zijn over het algemeen tevreden over de resultaten. Gemiddeld geven zij hun genezer een 7,9 als waarderingscijfer. Hoe hoog dit cijfer ligt bij artsen, is onduidelijk. Nadelen die worden genoemd zijn het gebrek aan resultaten en hoge kosten.