Jon Hermans-Vloedbeld nieuwe informateur Zuid-Holland

Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) wordt de nieuwe informateur voor het nieuw te vormen college in Zuid-Holland. Ze volgt oud-VVD-prominent Hans Wiegel op, die afgelopen week zijn taak neerlegde. Sjoerd Vollebregt zal optreden als co-informateur. Dat meldt de provincie maandag.

Hermans-Vloedbeld, die deze week direct begint als informateur, is momenteel waarnemend burgemeester van Noordwijk. Ze was zes jaar lang burgemeester van Almelo (2009-2015) en daarvoor ook burgemeester van Oudekerk en Ridderkerk. Sjoerd Vollebregt is voorzitter van de Economic Development Board van de Drechtsteden.

Hans Wiegel legde afgelopen week zijn taak als informateur neer nadat het CDA zich terugtrok uit de formatieonderhandelingen met Forum voor Democratie en VVD. FVD werd bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart de grootste partij, maar lijkt nu buiten het college te gaan vallen omdat het de partij niet lukt om een coalitie te vormen.

Geen meerderheid

Met het CDA en VVD sloot FVD op hoofdlijnen een akkoord, maar samen hadden de drie partijen niet genoeg zetels voor een meerderheid. Het CDA stapte uit de onderhandelingen omdat het niet met een minderheidscoalitie wilde besturen.

FVD haalde bij de verkiezingen in maart 86 van 570 statenzetels binnen. Het lukt de partij echter nergens een coalitie te vormen. Alleen in Limburg levert Forum een gedeputeerde. Naast Zuid-Holland wordt er ook nog een college gevormd in Flevoland. Ook daar is FVD de grootste partij, maar komt de partij hoogstwaarschijnlijk niet in het collegebestuur.