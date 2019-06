‘Iran komt uranium-afspraken niet na, nucleaire deal in gevaar’

Iran heeft binnen de komende tien dagen meer lichtverrijkt uranium op voorraad dan is toegestaan volgens het nucleair akkoord met de internationale gemeenschap. Dat stelt een woordvoerder van het Iraanse atoomagentschap dat Irans nucleaire programma controleert maandag, meldt persbureau Reuters. Hierdoor komt het nucleaire akkoord in direct gevaar.

Iran verviervoudigde onlangs zijn productie van lichtverrijkt uranium, omdat het de Verenigde Staten wil dwingen hun sancties te verlichten. Als die sancties niet worden afgezwakt, stapt Iran deels uit de nucleaire deal. President Donald Trump stapte met de VS eind vorig jaar al uit het akkoord.

Afgelopen maand gaf Iran de Europese ondertekenaars van het akkoord, het VK, Frankrijk en Duitsland, tot 7 juli de tijd om de Verenigde Staten te overtuigen om hun sancties te verlichten.

Olietankers

Sinds Trump zich met de VS heeft teruggetrokken uit de deal zijn de spanningen tussen de VS en Iran nog verder toegenomen. Afgelopen week werden twee olietankers in de Golf van Oman getroffen door aanslagen. De VS zeggen dat Iran verantwoordelijk is, maar Iran ontkent dit.