Oostenrijkse ex-vicekanselier Strache ondanks voorkeurstemmen toch niet naar Brussel

De Oostenrijkse ex-vicekanselier Heinz-Christian Strache gaat namens zijn partij FPÖ toch niet naar Brussel. Dat maakte hij maandag bekend. Een rel met Strache in de hoofdrol zorgde er vorige maand voor dat de regering van bondskanselier Sebastian Kurz viel, toch kreeg Strache 45.000 voorkeursstemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Oostenrijkse media wordt gespeculeerd over de reden van het weigeren van de Brusselse zetel. Strache zegt dat hij zich pas weer in de politiek wil mengen, zodra Ibiza-gate is opgehelderd. Dat is de naam voor de publicaties over en video’s van Strache, die op het Spaanse eiland met een Bosnische vrouw overlegt en overheidsopdrachten aanbiedt in ruil voor steun aan zijn partij. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 juni 2019