Huawei verwacht 30 miljard dollar minder omzet door Amerikaanse sancties

Huawei zal de komende twee jaar 30 miljard dollar (26,7 miljard euro) minder omzet maken dan verwacht. Die omzetwaarschuwing van oprichter en bestuursvoorzitter Ren Zhengfei is het gevolg van de Amerikaanse sancties op Huawei, meldt persbureau AP.

Het bedrijf verwacht in 2019 en 2020 jaarlijks 100 miljard dollar omzet te draaien. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen de omzet 105 miljard dollar was. Eerder verwachtte het bedrijf flink te groeien.

De tegenvallende omzet komt onder andere doordat de internationale smartphoneverkoop van Huawei naar verwachting 40 procent daalt. Huawei zegt dat het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget de komende jaren gelijk blijft en dat er geen massaontslagen zullen vallen.

‘Extreme maatregelen’

De Verenigde Staten verdenken China ervan Huawei te gebruiken voor spionage. Om deze reden hebben de VS het bedrijf in mei op de zwarte lijst gezet. Alle Amerikaanse bedrijven die onderdelen willen kopen van Huawei moeten hiervoor toestemming krijgen van het ministerie van Economische Zaken.

Bestuursvoorzitter Ren zei dat hij niet had gedacht dat de VS zulke „extreme maatregelen” zouden nemen tegen het bedrijf. „Ik denk dat beide partijen hieronder zullen lijden”, zei Ren. „Niemand gaat winnen.” Hij voorspelt dat het bedrijf in 2021 weer zal gaan groeien.

Lees ook: Chinese surveillance als succesvol exportproduct naar andere regimes