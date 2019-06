Hoe lang houdt de groei van Adyen nog aan?

De topman is sinds vorig jaar een papieren miljardair, maar op een jacht zul je hem niet betrappen. De andere oprichter gaat gewoon nog op zijn fiets naar werk. En bij de beursgang vlogen geen champagnekurken in het rond, er werd geen taart uitgedeeld.

Als Adyen ergens consequent in is, is het wel in zijn mediastrategie. De boodschap: wij zijn een rustig, degelijk bedrijf. Bij ons geen stuiterende topmannen. Op de werkvloer geen dwergen die zoals in The Wolf of Wall Street naar een schietschijf van klittenband worden geslingerd.

Het verhaal moet als tegenhanger dienen bij het koortsachtige succes. Het gaat zo goed met Adyen dat sommige analisten zenuwachtig worden – hoe gaat het bedrijf dit volhouden? Sinds de beursgang – vorige week een jaar geleden – explodeerde de koers met bijna 200 procent. Het bedrijf promoveerde in korte tijd van de Small- naar de Midkap om voorlopig te eindigen in de AEX. De groeipercentages bij de jaarresultaten in februari bestonden unaniem uit twee cijfers.

De vraag is hoe houdbaar de groeistrategie is. Jos Versteeg van InsingerGilissen maakt zich over Adyens toekomst voorlopig geen zorgen. „Ze hebben een zee van groei voor zich. Adyen is klein in een gigantische markt die ook nog eens snel groter wordt.” De wereldwijde markt voor betalingsverkeer is volgens hem een markt van biljoenen dollars. Daarvan is 20 procent van de betalingen elektronisch – het segment waar Adyen voornamelijk in zit.

Wie wel eens een Uber heeft besteld, een boek op Ebay heeft gekocht, of een abonnement bij Netflix heeft afgesloten, heeft te maken gehad met Adyen – waarschijnlijk zonder het te weten. Als een klant iets koopt bij de Bijenkorf regelt Adyen dat de gelduitwisseling tussen winkel en bank soepel verloopt. Bij elke transactie krijgt het een commissie. Het leidde vorig jaar tot een omzet van 349 miljoen euro.

In dat segment is het zeker niet de grootste. Concurrenten als Paypal, Worldpay, Wirecard verdienen veel meer. Wel is Adyen de beste zegt Versteeg. „Het lijkt simpel. In de winkel houd je je kaart tegen de pinautomaat aan en dan betaal je. Maar daarachter schuilt een heel ingewikkeld proces.” Het geld moet van de ene bank naar de andere. Van dollars naar euro’s, van Nederland naar de VS. Er moet betaald kunnen worden met Visa, MasterCard, iDeal – en heeft de koper het geld eigenlijk wel?

Die stappen verliepen vroeger over verschillende schijven. Adyen, zegt Versteeg, doet dit grotendeels allemaal zelf. Daarbij gebruikt het een softwaresysteem dat het vanaf de grond voor dit doel heeft opgebouwd. En dát is wat het voorheeft op een concurrent als Worldpay. Die kan ook verschillende stappen in het betaalproces regelen, maar om dat voor elkaar te krijgen hebben ze overnames moeten doen. Versteeg: „En dus verschillende systemen moeten integreren en aan elkaar moeten knopen. Dat is minder efficiënt.”

Toch is het aandeel Adyen feilbaar, bleek de laatste maanden van vorig jaar. Toen de markten wereldwijd doken, dook het aandeel van het betaalbedrijf wel erg hard mee: van de piek in oktober (720 euro) tot een dal in december (411 euro). Als het even tegenzit, zijn beleggers al snel weer weg – om het klappen van de hype voor te zijn.

Die volatiliteit is de reden dat Wubbe Bos van beleggingsplatform Lynx niet in Adyen belegt. „Ik vind het aandeel te duur. Het is lastig te voorspellen hoelang de huidige groei aanhoudt. De markt voor elektronische betalingen is behoorlijk nieuw. Het is nog niet duidelijk welke speler gaat winnen. Adyen maakt een goede kans, maar het kan ook Paypal worden. Daarom investeer ik liever in iets veiligers.”